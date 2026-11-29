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Thomas Frank meminta waktu untuk memperbaiki masalah pertahanan Crystal Palace setelah kekalahan kandang 3-2 dari Hull City pada Minggu membuat mereka berada di dasar klasemen Liga Primer. Frank, yang baru memimpin Palace dalam dua pertandingan liga, yakin timnya akan membaik. Ia juga mengakui skuadnya perlu diperkuat pada Januari setelah menelan kekalahan keenam beruntun.

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Frank meminta kesabaran

Frank meminta kesabaran setelah Crystal Palace menelan kekalahan keenam beruntun di Liga Primer, takluk 3-2 dari Hull City di Selhurst Park. Palace tertinggal 3-0 sebelum Jorgen Strand Larsen dan Adam Wharton mencetak gol pada pengujung laga. Mereka kini telah kebobolan 30 gol dalam 12 pertandingan liga pertama, lebih banyak daripada tim mana pun.

Ketika ditanya sampai kapan ia bisa terus mengatakan bahwa timnya harus tampil lebih baik dalam bertahan, Frank mengatakan seusai pertandingan, seperti dilaporkan Sky Sports: "Saya rasa saya masih bisa mengatakannya untuk beberapa waktu. Saya baru memimpin dua pertandingan Liga Primer di sini."

"Tanyakan lagi setelah 10 pertandingan"

Ia melanjutkan: "Jika Anda mencermati setiap situasi bola mati, dulu dan sekarang, Anda akan melihat peningkatan dalam detailnya. Saya tahu sepakbola dinilai secara hitam putih: gol dan papan skor yang menentukan, begitu pula aspek pertahanan. Namun, tanyakan itu lagi kepada saya setelah 10 pertandingan, dan saat itu pertahanan kami akan membaik."

Berbicara kepada Sky Sports, Frank juga menyoroti efektivitas Hull di kedua kotak penalti. Ia menambahkan: "Kesimpulannya sangat sederhana: kami hanya perlu bertahan lebih baik karena kami mencetak gol."

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Perlu tambahan pemain pada Januari

Frank ditanya apakah Palace menanggung akibat dari kegagalan menggantikan Marc Guehi dan Maxence Lacroix. Ia mengakui skuadnya perlu diperkuat. "Itu sesuatu yang perlu saya cermati lebih jauh. Saya baru berada di sini selama dua minggu, jadi belum benar-benar bisa, bagaimana mengatakannya, memberi Anda jawaban yang baik soal itu. Yang bisa saya katakan adalah kami bermain di empat kompetisi, dan itu sangat menuntut. Dengan mempertimbangkan hal itu, kami perlu tambahan pemain, ya," katanya.

Klub tersebut kabarnya siap mendukung Frank dengan mendatangkan tiga pemain pada Januari .

Ancaman degradasi kian nyata

Palace tetap terpaku di dasar klasemen dengan tujuh poin. Menurut Sky Sports, lima dari enam tim sebelumnya yang kebobolan 30 gol dalam 12 pertandingan pertama akhirnya terdegradasi. Penyerang Strand Larsen menyebut penampilan timnya "memalukan". Ia mengatakan kepada Sky Sports: "Saya rasa hari ini kami wajib menang, dan tertinggal 3-0 itu memalukan." Frank membutuhkan respons cepat jika timnya ingin menghindari masalah yang lebih besar.