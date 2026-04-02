"Tanyakan kepada pemainnya".. Enrique membiarkan rahasia bintang timnas Senegal tetap menjadi misteri

Setelah penampilannya yang mengesankan bersama tim nasional Senegal selama jeda internasional terakhir, winger muda Ibrahim M'Baye kembali duduk di bangku cadangan Paris Saint-Germain, yang memicu pertanyaan mengenai performa yang berbeda-beda antara di klub dan tim nasional.

Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Kamis, pelatih asal Spanyol Luis Enrique ditanya mengenai situasi M'Baye, khususnya apakah ia tampil berbeda bersama tim nasional Senegal dibandingkan dengan Paris Saint-Germain.

Enrique menjawab dengan tenang: "Apakah Ibrahim M'Baye berbeda saat membela Senegal? Saya tidak tahu, Anda harus bertanya kepada pemain itu sendiri, bukan kepada saya, tetapi saya yakin kami telah memberikan kepercayaan besar kepada Ibrahim, dan kami akan tetap mempertahankan kepercayaan itu."

Dia menambahkan: "Ada saat-saat di mana pemain merasa lebih nyaman bersama timnasnya, dan ada saat-saat lain bersama klubnya. Hal ini sama sekali tidak mengubah pandangan kami terhadapnya, saya harap dia juga menunjukkan kualitasnya bersama Paris Saint-Germain.

Pernyataan pelatih ini muncul setelah penampilan gemilang yang ditunjukkan M'Baye bersama "Singa Teranga" selama jeda internasional. Dalam pertandingan persahabatan melawan Peru (yang berakhir dengan kemenangan Senegal 2-0 di Stade de France), pemain sayap muda ini memberikan umpan matang yang luar biasa untuk gol pembuka Nicolas Jackson.

Baca juga:

Kebingungan menyelimuti masa depan Camavinga... dan Paris ikut campur



Beberapa hari kemudian, M'Baye mencetak gol ketiganya dalam 10 pertandingan internasional, saat kemenangan atas Gambia (3-1) di Stadion Abdallah Wad, menegaskan perannya sebagai kartu as yang diandalkan timnas Senegal, terutama saat masuk sebagai pemain pengganti.

Namun, pemain ini sedang mengalami masa sulit di Paris Saint-Germain, karena ia belum mendapatkan menit bermain yang cukup sejak kembali dari Piala Afrika. Dalam 11 pertandingan terakhir tim Paris tersebut, M'Baye sebagian besar duduk di bangku cadangan.

Perlu dicatat bahwa Ibrahim M'Baye, yang dianggap sebagai salah satu talenta muda terkemuka di akademi Paris Saint-Germain, memiliki kontrak dengan klub hingga musim panas 2028, di tengah harapan besar agar ia dapat membuktikan dirinya sebagai pemain inti dalam skuad Luis Enrique selama musim ini.