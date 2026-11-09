Terus bersinar, Yan Diomande tampil memukau dalam aksi dribel, setelah menjadi pemain tersukses kedua dalam hal dribel di LaLiga musim ini, mengungguli seluruh pemain Real Madrid, dan hanya kalah dari bintang Barcelona Lamine Yamal.

Surat kabar Spanyol "AS" menulis: "Ketika seorang pemain menghadang Diomande, ia melewatinya dengan mudah, berkali-kali, baik dari tengah maupun melalui sisi lapangan, sembari mengubah arah bola dan melesat dengan cepat".

Mereka menyoroti bahwa Diomande mendominasi dalam hal dribel, mengungguli seluruh pemain Real Madrid musim ini, setelah menjadi pemain tersukses kedua dalam dribel di LaLiga dengan koleksi 43 dribel, dan hanya kalah dari Lamine Yamal yang mencatatkan 57 dribel, meski rata-rata pemain Real Madrid itu lebih baik, karena ia berhasil melakukan satu dribel setiap 20 menit, dibandingkan satu dribel setiap 23 menit untuk bintang Barcelona, sehingga persaingan di antara keduanya untuk gelar pendribel terbaik pun memanas.

Merekrut Diomande bagi Jose Mourinho ibarat memenangkan hadiah utama dalam undian, setelah sang pemain membuktikan di Stadion Mestalla bahwa dirinya telah menjadi salah satu aset yang sangat bernilai tinggi.

Faktanya, enam dribel yang ia lakukan sepanjang pertandingan tersebut menjadi raihan terbaik ketiga bagi pemain asal Pantai Gading itu musim ini, sekaligus angka terbaiknya di luar Stadion Santiago Bernabeu di LaLiga.

Mourinho mengatakan tak lama setelah Diomande bergabung ke dalam skuadnya: "Tidak mudah menemukan pemain sayap yang memiliki kecepatan, daya dobrak, serta kemampuan bermain di kedua sisi, hal itu sangat sulit".

Namun pemain bernomor punggung 25 di Real Madrid itu kini telah menjadi sumber masalah besar bagi para lawan berkat kemampuannya dalam menggiring bola dan melewati para bek.

Diomande menjadi pemain Real Madrid tersukses dalam dribel individu berkat keterampilannya, dan bila menghitung ajang Liga Champions Eropa juga, ia hanya kalah dari Kylian Mbappe, dengan selisih yang sangat tipis, setelah pemain terakhir itu berhasil melakukan 53 dribel, berbanding 52 untuk pemain asal Pantai Gading tersebut.

Selisih di sini memiliki arti yang sangat penting, sebab Mbappe meraih angka itu setelah bermain 541 menit lebih banyak di atas lapangan dibandingkan Diomande, selain itu pemain Pantai Gading itu terus menampilkan performanya meski kerap mendapat tekel-tekel keras dari para lawan.

Beberapa pertandingan terakhir menyaksikan sejumlah contoh dari hal tersebut, yang paling menonjol adalah injakan yang ia terima dari Joao Cancelo saat El Clasico, pukulan keras yang ia dapatkan dari Mantilla di Stadion El Sardinero, yang membuat Real Madrid menuntut penalti karenanya, di samping tekel keras dari Guido Rodriguez saat pertandingan Sabtu lalu di Valencia.

Kecepatan, keterampilan, dan kemampuan menahan benturan merupakan kelebihan paling menonjol yang membuat ruang ganti Real Madrid kagum pada kemampuan Diomande.

Kualitas tendangannya juga menarik perhatian rekan-rekannya, terutama Jude Bellingham, yang memujinya usai golnya yang indah di Santander, dengan berkata: "Aku tidak tahu kalau dia menendang dengan cara seperti itu, dia pemain yang luar biasa". Dan Bellingham bukanlah satu-satunya yang mengagumi kemampuannya, karena kemistri antara Diomande dan Mbappe tampak begitu jelas.

Vinicius dalam posisi sulit

Gol-gol dan penampilan impresif Diomande terus berdatangan, yang terkadang mencapai level istimewa, di tengah pujian dari dalam maupun luar, di saat performa Vinicius Junior justru menurun, yang mencerminkan selisih yang kian melebar antara jalur kedua pemain tersebut.

Meski hal itu mungkin terkesan simbolis, bukan berarti tanpa makna, setelah pemain asal Pantai Gading itu benar-benar melampaui Vinicius dalam jumlah menit bermain musim ini, dengan 892 menit berbanding 882 menit untuk sang bintang Brasil.

Diomande juga telah menjalani jumlah pertandingan yang sama sebagai sayap kanan maupun sayap kiri, dengan 8 pertandingan di setiap posisi, namun angka-angka mengungkap selisih yang jelas pada kontribusi ofensifnya; ia mencetak 3 gol dan menciptakan satu gol ketika bermain di sisi kiri yang dihuni Vinicius, berbanding satu gol dan satu umpan menentukan dari sisi kanan.

Jeda internasional menunda penyelesaian perdebatan mengenai identitas pemain yang akan mengisi lini kiri, antara Vinicius, yang telah selesai menjalani hukumannya, dan Diomande, sampai polemik itu kembali mencuat dengan jamuan terhadap Celta Vigo di Stadion Santiago Bernabeu.

Saat ini, Mourinho tidak memberikan jaminan apa pun kepada pemain mana pun soal posisinya, di mana ia berkata: "Ketika Vini kembali ke level normalnya dan menjadi tersedia, aku akan menangani situasi ini sesuai dengan apa yang kuanggap tepat".