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Federasi Sepak Bola Spanyol mengirimkan pesan tegas kepada Maroko terkait perebutan status tuan rumah laga final Piala Dunia 2030.

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Persaingan antara Maroko dan Spanyol untuk meraih kehormatan menggelar final Piala Dunia 2030 kian memanas setelah langkah-langkah terbaru dari kedua pihak. Situasi ini menandakan bakal ada perkembangan besar dalam persoalan tersebut dalam waktu dekat.

Maroko, Spanyol, dan Portugal menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2030, tetapi terjadi persaingan sengit untuk menggelar laga final turnamen tersebut.

Stadion Hassan II di Maroko menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menggelar partai final Piala Dunia 2030. Kapasitasnya direncanakan sekitar 115 ribu penonton, sehingga akan menjadikannya stadion sepak bola terbesar di dunia saat dibuka pada 2029 mendatang.

Tentu saja, setiap negara berupaya sekuat tenaga untuk menjadi tuan rumah laga terpenting di dunia.

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Pihak Spanyol sangat berambisi menggelar final di salah satu dari dua stadion, Santiago Bernabeu atau Camp Nou, sementara Maroko mengandalkan Stadion Hassan II yang akan dibangun dan berkapasitas 115 ribu penonton.

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Di sisi lain, Spanyol bertaruh untuk menjadi tuan rumah final karena memiliki banyak stadion besar, terutama Santiago Bernabeu dan Camp Nou.

Dalam sebuah acara yang digelar harian "Marca" pada hari ini, Selasa, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, Rafael Louzán, menyampaikan sikapnya dengan sangat jelas soal ini.

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"Final Piala Dunia 2030 hanya bisa digelar di Spanyol. Final akan digelar di Spanyol. Ini adalah Piala Dunia milik Eropa. Portugal menolak menjadi tuan rumah final karena tidak memiliki stadion berkapasitas 80 ribu penonton untuk menggelar final. Jadi, final hanya bisa digelar di Spanyol," tegasnya.

Meski demikian, ia menambahkan bahwa keputusan akhir mengenai tuan rumah laga final tidak seharusnya diambil sebelum 2028.

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Sikap FIFA

Pada September lalu, FIFA menyatakan bahwa lokasi final Piala Dunia akan ditentukan "pada waktu yang tepat". FIFA juga menyebut bahwa pada November ini pihaknya telah mulai mengunjungi kota-kota kandidat di Spanyol, Portugal, dan Maroko untuk menilai kelayakan mereka sebagai tuan rumah pertandingan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Spanyol meningkatkan tensi persaingannya dengan Maroko. Banyak pejabat yang angkat bicara soal ini, dan semuanya bersikukuh ingin menggelar laga final.

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Presiden LaLiga, Javier Tebas, melontarkan serangan keras kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino. Ia menegaskan bahwa jika Infantino tetap menjabat, Maroko akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia.

Tebas juga meluapkan kemarahannya atas pengumuman Presiden Federasi Sepak Bola Maroko, Fouzi Lekjaa, bahwa final Piala Dunia 2030 akan digelar di Casablanca. Ia menyebut FIFA sudah terbiasa membantah pemberitaan media meski kabar tersebut benar.

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"Lekjaa menegaskan final akan digelar di Casablanca, sementara FIFA mengatakan itu tidak benar. Lalu, siapa yang berbohong? Apakah presiden federasi salah satu penyelenggara turnamen yang juga anggota Dewan FIFA? Atau kita harus percaya, sekali lagi, pada bantahan resmi dari FIFA dan Infantino?" lanjutnya.

Spanyol Menekan lewat Ancaman Mundur

Seiring kabar bahwa Maroko semakin dekat untuk menjadi tuan rumah final, Spanyol meningkatkan intensitas perseteruan ini. Pembicaraan bahkan sampai pada isyarat mundur dari penyelenggaraan turnamen.

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Persoalan tuan rumah final Piala Dunia 2030 telah berubah menjadi isu politik di Spanyol menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada 29 November ini, setelah perselisihan antara partai-partai dan tokoh-tokoh terkemuka soal hak Spanyol untuk menggelar laga final semakin memanas.

Pemimpin oposisi Spanyol, Alberto Núñez Feijóo, mengatakan dirinya siap mendorong negaranya mundur dari status tuan rumah Piala Dunia 2030 jika FIFA memutuskan memberikan hak menggelar laga final kepada Maroko.

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Feijóo, yang memimpin Partai Rakyat, menambahkan bahwa sudah sewajarnya Spanyol menjadi tuan rumah ajang tersebut.

"Spanyol harus menjadi tuan rumah final Piala Dunia. Jika itu tidak terjadi, menurut saya, Spanyol tidak seharusnya ikut serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia," ujarnya.

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Ketika ditanya apakah dirinya akan berupaya menarik Spanyol dari penyelenggaraan turnamen jika berkuasa, Feijóo menjawab: "Ya, jawabannya ya."