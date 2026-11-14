Tantangan terbesar Maroko di Piala Dunia 2030: Spanyol tegaskan partai final tidak bisa ditawar

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Rafael Louzan, Presiden Federasi Sepakbola Kerajaan Spanyol, menempatkan penyelenggaraan laga final Piala Dunia 2030 di negaranya sebagai prioritas utama dalam berkas penyelenggaraan, seraya menegaskan Spanyol tetap berpegang pada haknya untuk menjadi tuan rumah pertandingan penutup, dan bahwa tuntutan ini berada di luar ruang negosiasi. Hal ini bersamaan dengan berlanjutnya rangkaian penilaian stadion-stadion yang dicalonkan untuk menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan turnamen tersebut.

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Pernyataan Louzan itu disampaikan dalam konferensi kelima Liga Spanyol “Proliga”, yang berlangsung di kota sepak bola Las Rozas, ibu kota Madrid, pada hari Sabtu ini, sebagaimana diberitakan oleh surat kabar “Mundo Deportivo”, di saat konsultasi antara pihak-pihak yang terkait dengan berkas bersama tersebut masih berlangsung, di tengah penantian terhadap hasil penilaian fasilitas-fasilitas yang dicalonkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional “FIFA”.

Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol itu mengungkapkan bahwa kunjungan delegasi “FIFA” untuk meninjau stadion-stadion belum mencapai tahap akhirnya, dengan menjelaskan bahwa tahap pertama kunjungan berjalan secara luar biasa, sementara masih ada sejumlah fasilitas yang menunggu untuk diperiksa, di antaranya Stadion La Cartuja, serta stadion-stadion di Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, dan Valencia, sebelum gambaran akhir lokasi-lokasi yang dicalonkan rampung.

Louzan menyinggung pertemuannya dengan tim teknis Federasi Internasional, seraya menyebutkan bahwa pertemuan itu diwarnai pembahasan yang tenang, dengan keikutsertaan salah satu anggota tim yang berkewarganegaraan Spanyol, serta menyatakan rasa lega terhadap posisi negaranya dan pemahamannya atas apa yang diinginkan Spanyol serta apa yang diupayakan oleh pihak penyelenggara turnamen, tanpa mengungkap detail penilaian atau hasil pembahasan teknis.

Meski demikian, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol itu mengakui bahwa tahap mendatang menuntut peralihan ke negosiasi langsung yang mempertemukan ketiga pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen, dengan tujuan merampungkan kesepahaman dan memperkuat berkas pencalonan dalam bentuk finalnya.

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Ia menegaskan bahwa keberlanjutan kondisi keraguan tidak lagi dapat diterima, dan bahwa penyelesaian poin-poin yang masih tertunda kini menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda, di tengah mendekatnya waktu pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan.

Dalam pernyataannya yang paling tegas, Louzan menampik adanya konsesi apa pun terkait identitas negara tuan rumah pertandingan final, seraya menegaskan bahwa penyelenggaraan laga penutup di Spanyol “tidak dapat dinegosiasikan” bagi negaranya, dan bahwa posisi ini telah memperoleh kesepakatan sebelumnya, meski ia mengakui adanya berkas-berkas lain yang memerlukan negosiasi antara ketiga mitra, hal yang mencerminkan kedudukan yang ditempati final dalam perhitungan Spanyol.

Terkait stadion, Louzan mengungkapkan bahwa daftar tersebut saat ini mencakup 20 lokasi yang telah dipilih secara awal, namun ia tidak memastikan persetujuan seluruhnya dalam daftar final, dengan menjelaskan bahwa lokasi-lokasi tersebut, pada prinsipnya, berjalan ke arah yang benar, dengan penilaian mendatang yang akan menentukan jumlah stadion yang akan mempertahankan peluangnya untuk menjadi tuan rumah pertandingan, sehingga berkas fasilitas tetap menjadi salah satu berkas paling menonjol yang masih tertunda sebelum persetujuan detail akhir penyelenggaraan.