Tantangan pertama sang kapten: Valverde berjuang memecahkan teka-teki Mourinho di Real Madrid

Gelandang asal Uruguay, Federico Valverde, mengemban ban kapten Real Madrid musim ini, setelah perjalanan panjang yang ia mulai sejak bergabung dari Penarol pada 2016. Ia menapaki setiap jenjang usia hingga mencapai puncak di usia yang baru menginjak 28 tahun, seusai meraih hampir seluruh gelar yang mungkin diraih.

Ban kapten di klub kerajaan itu tidak pernah menjadi simbol kenyamanan, melainkan sebuah penghargaan atas perjalanan penuh pengabdian, dan pada saat yang sama merupakan tanggung jawab yang di Bernabeu terasa lebih berat ketimbang di tempat mana pun dalam dunia sepak bola.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", penunjukan ini menyembunyikan sebuah tantangan olahraga murni bagi pemain Uruguay tersebut. Sebab, di samping memimpin tim asuhan pelatih Portugal Jose Mourinho, ia juga harus memantapkan tempatnya di lini tengah yang kini berubah menjadi persaingan yang rumit.

Pelatih Portugal itu akan mengandalkan skema poros ganda di lini tengah, yang diperebutkan oleh tiga kandidat menonjol untuk mengisi hanya dua posisi.

Setelah gagalnya kepindahan Rodri, pendatang baru Bernardo Silva muncul sebagai elemen yang tak tergantikan untuk mengatur permainan, karena ia menjadi satu-satunya opsi yang tersedia bagi Mourinho untuk menjalankan peran pengatur serangan dan penata permainan yang sebenarnya.

Pelatih Jose Mourinho menghadapi dilema taktis besar untuk menentukan posisi tersisa dalam susunan pemain utama, di mana persaingan terbatas antara Tchouameni dan Valverde.

Persaingan ini memiliki nuansa khusus dan daya tarik tambahan menyusul insiden perselisihan yang terjadi antara keduanya musim lalu di Valdebebas, yang menyebabkan pemain Uruguay itu harus dilarikan ke rumah sakit.

Meski lembaran perselisihan telah ditutup dan suasana rekonsiliasi hadir di antara keduanya, realitas sepak bola memaksa mereka untuk bersaing memperebutkan posisi yang sama, atau berbagi bersama dalam mengelola lini tengah bila Bernardo Silva absen dari susunan pemain.

Duet ini memiliki karakteristik permainan yang benar-benar berbeda; Valverde unggul dengan kemampuannya yang tinggi untuk menutup ruang-ruang terbuka dan meringankan beban rekan-rekannya berkat energi dan mesin penggeraknya yang tak kenal lelah, sebuah keunggulan yang juga dapat dimanfaatkan di posisi sayap kanan, namun kedatangan Diomande mempersulit opsi ini.

Sebaliknya, Tchouameni tampak lebih sesuai dengan gagasan taktis Mourinho, berkat ketangguhan bertahannya, kepiawaiannya mengolah bola, serta tugasnya melindungi Bernardo Silva dan menutupi tanggung jawab defensif.

Sang kapten Valverde memasuki awal musim dengan keunggulan yang jelas; setelah menjadi salah satu anggota tim yang pertama kembali seusai Piala Dunia, dan tampil di seluruh pertandingan uji coba selama masa persiapan dengan menampilkan performa yang baik, ditambah dengan perannya sebagai juru bicara di hadapan media yang menyampaikan pujiannya terhadap Mourinho dan rekrutan-rekrutan baru seperti Bernardo Silva.

Sebaliknya, Tchouameni menjalani awal musim tanpa kesiapan penuh, setelah tidak dapat memainkan satu pun laga uji coba, sehingga menjadi satu-satunya pemain di tim utama yang tidak ikut serta dalam persiapan uji coba.

Padatnya jadwal yang panjang dan berat memberi cukup peluang bagi kedua pemain untuk mendapatkan menit bermain mereka, namun tantangan yang ada terletak pada meyakinkan Mourinho akan kelayakan untuk mengisi posisi tersebut di jantung tim.

Jalan terbaik bagi Valverde untuk memuliakan ban kapten tetaplah dengan memperjuangkan kelayakannya di atas lapangan hijau, pertandingan demi pertandingan, tanpa bergantung pada pangkat untuk menjamin tempatnya.