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Tantangan baru bagi Salah: Trabzonspor hadapi Freiburg dan Red Star di Liga Konferensi

M. Salah
Trabzonspor
Conference League
Freiburg
FK Crvena Zvezda
Mesir
Turki
Jerman
Serbia

Apakah Sang Firaun mampu melakukannya?

Hasil undian Liga Konferensi Eropa, hari Jumat ini, memberikan undian yang seimbang bagi Trabzonspor dalam turnamen tersebut.

Tim asal Turki itu turun ke Liga Konferensi setelah gagal melewati babak kualifikasi di Liga Eropa, setelah kalah dari Ferencvaros dalam laga pergi dan pulang.

Rangkaian pertandingan Trabzonspor secara lengkap di Liga Konferensi Eropa adalah sebagai berikut:

 Trabzonspor X Freiburg (kandang)

 Red Star X Trabzonspor (tandang)

 Trabzonspor X Hearts (kandang)

 Kobenhavn X Trabzonspor (tandang)

 Trabzonspor X Jablonec (kandang)

 CSKA Sofia X Trabzonspor (tandang)

Rencananya, UEFA akan merilis jadwal pertandingan secara lengkap, besok Sabtu.

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