Tanpa "virus FIFA"... Cedera menghantam para pemain profesional Al-Nasr menjelang pertandingan melawan Al-Najma

Kutukan cedera menghantam para pemain profesional Al-Nassr, beberapa jam sebelum mereka menghadapi Al-Najma dalam laga Liga Roshen Saudi.

Al-Nassr akan menjamu Al-Najma, Jumat besok, di Stadion Al-Awal Park, dalam laga pekan ke-27 Liga Roshen.

48 jam sebelum pertandingan, jurnalis Saudi Ali Al-Anzi menegaskan melalui akun resminya di platform "X" bahwa duo Prancis Mohamed Simakan dan Kingsley Coman, bintang-bintang Al-Nassr, tidak ikut serta dalam latihan bersama tim.

Al-Anzi menjelaskan bahwa kedua pemain tersebut berada di klinik medis klub pada hari Rabu ini, karena mereka mengalami beberapa rasa sakit dalam beberapa hari terakhir.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Saudi Arabia sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Simakan mengalami nyeri pada otot paha depan, sementara Coman mengalami nyeri pada otot paha belakang dan betis, yang dialami keduanya pada hari Selasa.

Keduanya akan menjalani pemeriksaan medis dengan sinar-X pada hari Rabu ini untuk mengetahui sifat cedera yang mereka alami, serta lamanya mereka absen dari tim dalam waktu dekat.

Hal ini terjadi meskipun keduanya tidak masuk dalam skuad timnas Prancis selama jeda internasional "FIFA" pada bulan Maret ini.

Koman dan Simakan dianggap sebagai pemain kunci Al-Nassr musim ini, dan berperan besar dalam membawa tim tersebut memimpin klasemen Liga Saudi hingga saat ini dengan 67 poin, unggul 3 poin dari Al-Hilal yang berada di posisi kedua.

Koman telah tampil dalam 32 pertandingan bersama Al-Nassr sejak awal musim ini, di mana ia berhasil mencetak 10 gol dan memberikan 11 assist, sementara Simakan tampil dalam 28 pertandingan dan mencetak 4 gol.