Tanpa Trump, tidak ada dampaknya: FIFA membiarkan kartu kuning konyol yang diberikan kepada Michael Olise tetap berlaku

Kartu kuning yang diterima Michael Olise dalam laga Piala Dunia melawan Paraguay (0-1) tetap berlaku. Pelatih kepala Prancis, Didier Deschamps, mengumumkan dalam konferensi pers menjelang pertandingan perempat final melawan Maroko bahwa banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) kepada FIFA tidak membuahkan hasil.

Prancis mengalami kesulitan yang cukup besar di babak 16 besar melawan Paraguay, yang berusaha sekuat tenaga untuk mengganggu ritme permainan tim favorit utama tersebut. Dan upaya itu berhasil untuk waktu yang cukup lama. Prancis baru berhasil membuka skor dua puluh menit menjelang akhir pertandingan melalui tendangan penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Kylian Mbappé.

Hampir tidak ada yang luput dari permainan kasar yang menjadi ciri khas para pemain Paraguay dalam pertandingan tersebut. Di antaranya Matías Galarza, Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, dan mantan pemain Getafe Omar Alderete yang berulang kali menonjolkan diri dalam hal negatif.

Prancis sebagian besar tetap tenang, meski pada akhirnya tim tersebut mendapat tiga kartu kuning. Paraguay tidak mendapat satu pun, meskipun ada beberapa sikutan, provokasi berulang, akting berlebihan, dan menekan sepatu ke tulang kering Mbappé.

Pada menit ketujuh masa tambahan waktu, Galarza memberikan kartu kuning kepada Olise, karena ia terjatuh ke tanah layaknya angsa yang sekarat. Sebelumnya, Olise hanya memegang sedikit kaus pemain Paraguay yang memprovokasi itu dan meminta dia untuk diam.

Federasi Sepak Bola Prancis pun sama sekali tidak setuju dengan kartu kuning tersebut dan mengajukan banding ke FIFA. Tim Prancis awalnya merasa optimis, setelah skorsing Folarin Balogun “ditangguhkan” berkat campur tangan Presiden AS Donald Trump.

“Kami telah menerima keputusan FIFA pagi ini (Rabu, red.) bahwa kartu tersebut tetap berlaku,” demikian pesan tegas dari Deschamps. Akibat keputusan FIFA tersebut, Olise berisiko mendapat skorsing untuk pertandingan semifinal. Kartu kuning melawan Maroko akan menjadi bencana bagi pemain Bayern tersebut.

Setelah babak perempat final, semua kartu kuning dihapuskan, yang berarti seorang pemain dapat 'biasa saja' menerima kartu kuning di babak semifinal, tanpa konsekuensi terhadap kelayakannya untuk bermain di final (perebutan tempat ketiga).