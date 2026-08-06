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FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Tanpa Tawaran Resmi, Langkah Baru Al Hilal dalam Perjalanan Cancelo Menuju Barcelona

Transfers
Al Hilal
Barcelona
J. Cancelo
Saudi Pro League
LaLiga
Arab Saudi
Spanyol
Portugal

"Sang Pemimpin" ingin memastikan masa depan bek Portugal itu

Klub Al Hilal dari Arab Saudi mengambil langkah baru dalam proses kepindahan bek asal Portugal-nya, Joao Cancelo, ke skuad Barcelona pada bursa transfer musim panas saat ini.

Cancelo sempat dipinjamkan ke Barcelona pada paruh kedua musim lalu, dan sejumlah laporan media menegaskan keinginannya, serta keinginan klub Catalan tersebut, untuk melanjutkan hubungan kontrak itu pada periode mendatang.

Jurnalis Arab Saudi, Hamad Al Suwailhi, mengungkapkan adanya negosiasi lisan yang tengah berlangsung saat ini antara Al Hilal dan agen bek Portugal itu, guna menentukan masa depannya pada musim mendatang.

Al Suwailhi menjelaskan, melalui cuitan di akun pribadinya di situs "X", bahwa Barcelona hingga saat ini belum mengajukan tawaran resmi apa pun untuk mendatangkan Cancelo, dan sejauh ini masih sebatas sejumlah pertanyaan lisan.

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Cancelo pindah ke Al Hilal pada musim panas 2024 dari Manchester City, dan tampil dengan performa kuat pada musim pertamanya. Namun, ia dicoret dari daftar lokal pada musim kedua, hingga mulai melakukan pembangkangan terhadap klub Arab Saudi tersebut.

Al Hilal ingin memastikan nasib para pemain asingnya sebelum musim baru dimulai, terutama setelah skuadnya kini dipenuhi pemain asing yang berusia melewati batas, sementara mereka hanya diizinkan mendaftarkan 8 di antaranya dalam daftar Liga Roshn.

"Sang Pemimpin" akan memulai perjalanannya di Liga Roshn Arab Saudi pada Jumat, 14 Agustus mendatang, ketika menghadapi Al Faisaly di Stadion Kingdom Arena pada pekan pertama kompetisi.

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