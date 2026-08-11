Klub Al-Qadsiah Arab Saudi meraih keuntungan ekonomi yang besar hanya dalam waktu satu setengah tahun, berkat seorang pemain Ghana tak dikenal yang belum pernah bermain semenit pun bersama mereka.

Kisah ini bermula pada musim dingin 2025, ketika Al-Qadsiah merekrut penyerang asal Ghana, Jerry Afriyie, yang saat itu baru berusia 18 tahun, dari klub Thoths yang bermain di divisi dua Liga Ghana, dengan nilai kurang dari satu juta euro.

Hanya dua hari setelah merekrutnya, Al-Qadsiah mengumumkan peminjaman Afriyie ke klub Spanyol, Deportivo Lugo, hingga akhir musim lalu.

Setelah kembali, penyerang Ghana itu tidak bermain bersama Al-Qadsiah, karena klub Arab Saudi tersebut kembali mengumumkan peminjamannya, namun kali ini ke skuad klub Belgia, La Louvière, selama satu musim penuh.

Jurnalis tepercaya, Ben Jacobs, mengatakan bahwa Al-Qadsiah telah menyetujui kepindahan permanen Afriyie ke klub Belgia, Genk, pada bursa transfer musim panas kali ini, dengan nilai 6 juta euro.

Hal ini terjadi setelah pemain berusia 19 tahun itu menampilkan performa istimewa sepanjang musim lalu di Liga Belgia, di mana ia tampil dalam 25 pertandingan, mencetak 5 gol dan memberikan satu assist, bersama La Louvière.

Dengan demikian, Al-Qadsiah berhasil meraup 5 juta euro dari Afriyie, atau setara sekitar 21 juta riyal Saudi, hanya dalam waktu satu setengah tahun, tanpa penyerang muda Ghana itu bermain semenit pun bersama mereka.

Transaksi ini merupakan kelanjutan dari pendekatan klub Al-Qadsiah, yang sebelumnya telah menjual gelandang asal Argentina, Ezequiel Fernández, ke Bayer Leverkusen, pada musim panas lalu, dengan nilai 25 juta euro, setahun setelah mendatangkannya dengan harga kurang dari 19 juta, dari Boca Juniors.