Timnas Portugal melanjutkan performa gemilangnya di tengah absennya sang kapten Cristiano Ronaldo, setelah membalikkan ketinggalan atas Norwegia menjadi kemenangan mendebarkan dengan skor 2-1, untuk memastikan tempatnya di perempat final UEFA Nations League, sekaligus menegaskan bahwa mereka memiliki solusi-solusi ofensif yang mampu membuat perbedaan, di tengah munculnya generasi baru para bintang.

Anak-anak asuh pelatih Jorge Jesus menampilkan performa kuat menghadapi Norwegia, untuk meraih kemenangan kedua mereka atas tim tersebut dengan skor yang sama, setelah sebelumnya menang di pertemuan Minggu lalu, dan melanjutkan posisi puncak Grup Keempat, dalam sebuah gambaran yang memperkuat perbincangan tentang wajah Portugal di era pasca-Ronaldo, serta kemampuan mereka untuk terus bersaing dengan wajah-wajah baru.

Meski awal berjalan seimbang, timnas Norwegia nyaris membuka keunggulan pada menit ke-26, namun Diogo Costa dengan cemerlang menepis tembakan Antonio Nusa. Kristoffer Ayer berhasil memberikan keunggulan bagi Norwegia pada menit ke-36, setelah memanfaatkan umpan Martin Odegaard dari sepak bebas jarak jauh, dan melepaskan bola keras ke dalam gawang.

Balasan Portugal datang dengan cepat, setelah Joao Cancelo menyamakan kedudukan pada menit ke-38, dengan tembakan indah dari dalam kotak penalti, usai lemparan ke dalam yang dilakukan Nuno Mendes, sehingga babak pertama berakhir imbang 1-1.

Pada babak kedua, tempo relatif menurun, dan Erling Haaland nyaris mengembalikan keunggulan Norwegia pada menit ke-61, namun tembakannya melewati sisi tiang, sebelum ia meninggalkan lapangan karena cedera enam menit kemudian.

Saat pertandingan mengarah pada hasil imbang, Goncalo Ramos berhasil mencetak gol kemenangan bagi Portugal pada menit ke-79, setelah mengubah umpan Joao Felix menjadi gol, menyusul serangan yang diawali oleh Vitinha. Meski Francisco Conceicao diusir keluar pada menit ke-86, timnas Portugal mempertahankan keunggulannya hingga akhir, untuk menegaskan bahwa ambisi mereka tidak bergantung pada kehadiran Ronaldo.

Pada pertandingan lainnya di grup tersebut, timnas Denmark mengalahkan Wales dengan satu gol tanpa balas, yang dicetak Rasmus Hojlund dari titik penalti pada menit ke-75, untuk naik ke peringkat kedua, unggul tiga poin atas Norwegia dan Wales.