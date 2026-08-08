Ketika sedikit lebih dari dua bulan lalu manuver besar-besaran untuk jabatan presiden di Real Madrid dimulai, Florentino Perez, yang saat itu menjabat dan pada akhirnya kembali dipastikan tetap di posisinya, mengungkapkan secara terbuka bahwa dalam waktu dekat klub akan mengajukan tawaran sangat besar untuk seorang "pemain dengan kaliber seperti Cristiano Ronaldo atau Kaka".

Namun, baik Michael Olise yang santer dikabarkan itu tidak datang dari Bayern Munchen, maupun tawaran yang dikonfirmasi secara resmi kepada penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, tidak membuahkan hasil. Jumlah yang dijanjikan Perez sebesar "setidaknya 150 juta euro" juga sampai saat ini belum dikeluarkan Los Blancos, tetapi mereka justru merekrut Yan Diomande dari RB Leipzig - dengan biaya transfer dasar sebesar 125 juta.

Terlihat jelas: Olise, Alvarez, Diomande - semuanya murni pemain ofensif. Padahal, yang lebih dari mendesak dibutuhkan Real selama dua tahun terakhir sejak berakhirnya era trisula lini tengah Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro adalah seorang gelandang nomor enam berkelas internasional. Tentu saja tidak tertutup kemungkinan bahwa klub Madrid itu masih akan menutup lubang besar tersebut sebelum bursa transfer berakhir. Namun, fakta bahwa mereka kembali menginvestasikan uang dalam jumlah sangat besar untuk seorang penyerang lewat perekrutan Diomande menunjukkan prioritas Real yang keliru di bursa transfer.

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Penolakan Rodri menjadi kemunduran telak bagi Real Madrid

Padahal, belakangan semuanya untuk Rodri sudah nyaris siap. Pemain kelahiran Madrid itu sudah menyampaikan pada musim semi bahwa ia bisa membayangkan bermain untuk Los Blancos meski punya masa lalu di Atletico Madrid. "Fakta bahwa saya pernah bermain di Atletico tidak menghalangi saya untuk bermain di Real. Ada pemain lain yang juga menempuh jalan itu," katanya.

Namun kini, gelandang nomor enam itu dan pemain terbaik Piala Dunia tersebut tampaknya justru akan meninggalkan Manchester City menuju Barcelona. Tawaran dari Real, seperti yang kini ditegaskan agennya Pablo Barquero, ditolak Rodri.

Bagi Real, ini adalah kemunduran telak. Mereka nyaris yakin bahwa Rodri bisa menjadi faktor penentu dalam awal baru di bawah Jose Mourinho untuk menghapus musim tanpa gelar yang baru saja dilalui. Dan kini justru rival bebuyutan dari Catalunya yang menyela di tengah jalan.

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Transfer Rodri yang diproyeksikan ke Barcelona menjadi coup besar

Untuk saat ini, Real pun tak punya apa-apa. Sekali lagi, mereka tak memiliki sosok yang bisa mengatur permainan di belakang lini ofensif yang diisi Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan kini Diomande. Sekali lagi - untuk saat ini - mereka memasuki musim dengan Aurelien Tchouameni dan Fede Valverde di posisi tersebut, meski di masa lalu sudah terlihat jelas bahwa keduanya tidak memiliki kemampuan itu.

Sebaliknya bagi Barca, transfer Rodri yang diproyeksikan itu merupakan sebuah coup besar, bukan hanya karena perseteruan abadi dengan Real. Tim asuhan Hansi Flick, yang belakangan dua kali beruntun mempermalukan Real di liga, pada akhirnya mendapatkan pengganti top yang sangat dibutuhkan untuk Frenkie de Jong yang kembali mengalami cedera panjang. Rodri juga datang ke tim yang dihuni sejumlah pemain Spanyol yang bersama pria 30 tahun itu baru-baru ini menjadi juara dunia.

Meski begitu, tak bisa diabaikan bahwa dramatisasi duel antara Real dan Barca kini terus meningkat. Konflik ini tumbuh secara historis dan sudah memiliki puluhan episode, tetapi pertikaian dalam beberapa waktu terakhir mengingatkan pada puncak-puncak panas era 2000-an seputar kepindahan kontroversial Figo dari Barcelona ke Madrid.

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Episode baru dalam perseteruan abadi antara Real Madrid dan Barcelona

Ada saga skandal Negreira yang masih membara hingga kini, yang sejak terungkap pada awal 2023 telah mengguncang kepercayaan terhadap para wasit di Primera Division dan dalam perkara itu Real bergabung sebagai penggugat perdata dalam proses pidana melawan Barcelona. Akibatnya: terutama dalam El Clasico antara kedua klub, setiap keputusan wasit yang kontroversial sejak saat itu selalu berada di bawah sorotan kasus Negreira.

Insiden ini memicu satu perang lumpur demi perang lumpur berikutnya. Setelah Real masuk ke proses tersebut, presiden Barca Joan Laporta merespons dengan serangan balik dan menyebut klub Madrid itu sebagai "klub rezim", yang secara historis dan hingga hari ini disebutnya diuntungkan oleh wasit.

Hal itu membuat hubungan antarlembaga - Perez dan Laporta, misalnya, bekerja sama erat di belakang layar dalam perencanaan Super League - benar-benar runtuh. Berakhirnya aliansi ini sekaligus juga mengakhiri tradisi jamuan makan bersama jajaran presidium sebelum El Clasico. Real juga pada beberapa kesempatan menolak kursi kehormatan yang biasanya disediakan di VIP box.

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Bagaimana Real Madrid bereaksi atas penolakan Rodri?

Dan lalu ada pula urusan Alvarez: setelah pengumuman Perez soal transfer rekor, Real melalui siaran pers mengonfirmasi bahwa mereka menawari Atletico 150 juta euro untuk pemain Argentina itu, tetapi tawaran tersebut ditolak rival sekota mereka. Barca, yang sudah lama disebut sangat berminat pada Alvarez, hanya bisa melongo. Dengan tawaran yang diumumkan secara terbuka oleh Real, mereka kemungkinan memang sengaja mendorong harga pemain 26 tahun itu semakin tinggi. Saat ini Alvarez masih tetap terikat kontrak dengan Atletico.

Tak boleh dilupakan pula eskalasi dalam pemberian Ballon d'Or 2024, yang hari-hari ini memperoleh nuansa yang sepenuhnya baru. Saat itu Real memboikot gala penganugerahan tersebut sebagai bentuk protes atas kemenangan Rodri atas Vinicius Junior.

Dengan demikian, belokan terbaru ini - bahwa justru Rodri, yang menjadi momok bagi Real dua tahun lalu, pindah ke Catalunya - merupakan tamparan keras tepat di wajah kubu Madrid. Intensitas toksik duel antara kedua klub ini nyaris tak lagi mengenal batas. Bahwa akan ada kelanjutannya, itu sudah pasti. Namun, bagaimana Real akan bereaksi secara olahraga atas penolakan Rodri, belum diketahui.