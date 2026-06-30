Tanpa pelatih dan tiga pemain internasional... Sahil Spanyol mempersiapkan Al-Ittihad untuk musim kembalinya

Klub Al-Ittihad Saudi memulai persiapan untuk musim sepak bola baru 2026-2027, tanpa pelatih kepala, serta tanpa tiga pemain internasionalnya, dengan harapan dapat kembali meraih kejayaan setelah musim yang mengecewakan di semua level.

Al-Ittihad menutup musim lalu dengan hasil terburuk, di mana mereka menempati peringkat kelima di Liga Saudi, tersingkir dari Piala Super Saudi dan Piala Raja di babak semifinal, serta dari Liga Champions Asia Elite di babak perempat final.

Menurut surat kabar Saudi “Al-Riyadiah”, Al-Ittihad akan memulai persiapan untuk musim baru pada Selasa mendatang di kota Jeddah, yang akan berlangsung selama seminggu, di mana para pemain akan menjalani pemeriksaan medis.

Awal persiapan ini kemungkinan akan berlangsung tanpa pelatih kepala, mengingat belum adanya penandatanganan kontrak dengan pelatih baru untuk menggantikan Sergio Conceição asal Portugal, serta tanpa tiga pemain internasional: Hassan Kadash dan Saleh Al-Shehri dari Arab Saudi, serta Hossam Aouar dari Aljazair.

Kadch dan Al-Shehri telah tersingkir dari Piala Dunia bersama tim nasional Saudi pada babak penyisihan grup, namun mereka dikecualikan dari tahap pertama pemusatan latihan, bersama dengan Aouar yang sedang mempersiapkan diri bersama Aljazair untuk menghadapi Swiss pada babak 32 besar, Jumat pagi.

Ketiga pemain internasional tersebut akan bergabung pada tahap kedua pemusatan latihan, yang akan digelar di kota pesisir Marbella, Spanyol, pada 14 hingga 31 Juli mendatang.

Perlu dicatat bahwa Al-Ittihad akan bersaing memperebutkan tiga gelar pada musim depan, yaitu Liga Roshen, Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifin, serta Liga Champions Asia untuk tim elit, yang akan mereka mulai dari babak kualifikasi.