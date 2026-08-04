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Tanpa pelatih: Al Ahli Saudi ungkap laga uji coba terakhir jelang musim baru

Al Ahli
Al-Ettifaq
Saudi Pro League
M. Jaissle
Arab Saudi
Jerman

"Al-Raqi" melanjutkan persiapannya

Al Ahli Saudi mengungkapkan laga-laga uji coba terakhir yang akan mereka jalani sebelum dimulainya musim sepakbola baru 2026-2027, meski saat ini belum ada pelatih kepala tetap yang menangani tim.

Sebelumnya, Jaissle mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al Ahli, pada Kamis lalu, untuk menangani klub Inggris Newcastle United, dan hingga kini Al Ahli belum berhasil mendatangkan pelatih baru.

Al Ahli merilis, pada Selasa hari ini, melalui akun resminya di situs "X", sebuah kicauan yang mengumumkan laga melawan klub Saudi Al Ettifaq, besok Rabu, dalam uji coba terakhir mereka sebelum dimulainya musim baru.

Al Ahli akan menjalani pertandingan tersebut di bawah arahan pelatih asal Portugal Roi Santos yang memimpin tim untuk sementara, hingga didatangkannya pelatih kepala baru sebagai pengganti Jaissle.

Pertandingan melawan Al Ettifaq ini hadir sebagai pengganti laga melawan Abha, yang semula dijadwalkan digelar lusa pada Kamis, dan dibatalkan setelah jadwal Liga Saudi menempatkan pertandingan kedua tim pada pekan kedua, tanggal 22 Agustus mendatang.

Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Saudi Pro League
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR

Pertandingan melawan Al Ettifaq akan menjadi uji coba ketujuh yang dijalani Al Ahli sebelum dimulainya musim baru, yakni setelah 6 pertandingan dalam pemusatan latihan mereka di luar negeri di Austria dan Portugal selama bulan lalu, yang hanya membuahkan kemenangan atas klub Austria Saalfelden dengan skor 8-0.

Sebaliknya, Al Ahli menelan 3 kekalahan, dari klub Jerman Holstein Kiel, serta klub Portugal Vitoria Guimaraes dan Portimonense, sementara bermain imbang tanpa gol putih melawan klub Portugal Rio Ave dan klub Inggris Fulham.

Al Ahli memulai musim baru secara resmi pada tanggal 13 Agustus mendatang, ketika menghadapi Al Diriyah, pada pekan pertama Liga Roshn Saudi.

Perlu diingat bahwa Al Ahli tengah memburu gelar juara Liga Saudi yang absen dari lemari trofi mereka sejak tahun 2016, sekaligus mempertahankan gelar Liga Champions Asia Elite yang mereka menangkan dalam dua musim terakhir.

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