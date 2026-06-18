Tanpa pelatih... 3 pemusatan latihan mempersiapkan Al-Nassr untuk mempertahankan gelar Liga Saudi

Klub Al-Nasr telah menyusun rencana persiapan untuk musim baru 2026-2027, demi mempertahankan gelar yang diraihnya pada musim lalu di Liga Roshen.

Al-Nassr dinobatkan sebagai juara Liga Roshen musim lalu, setelah absen selama 7 tahun penuh, menyusul persaingan sengit yang berlangsung hingga putaran terakhir melawan tetangga sekaligus rival abadi mereka, Al-Hilal.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Klub Al-Nassr akan menjalani tiga kamp pelatihan pada musim panas ini, guna mempersiapkan diri menghadapi musim baru.

Persiapan akan dimulai dengan pemusatan latihan internal di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, yang berlangsung selama 9 hari, sebelum bertolak ke kota Abha untuk menjalani pemusatan latihan lainnya yang juga berlangsung selama 9 hari, yang akan digelar di stadion klub Damak.

Setelah menyelesaikan persiapan internal, Al-Nassr akan bertolak ke Portugal untuk menjalani tahap akhir persiapan, yang akan mencakup beberapa pertandingan persahabatan sebagai bagian dari persiapan musim baru.

Hal ini terjadi di tengah belum ditetapkannya pelatih baru yang akan memimpin tim pada musim depan, setelah kepastian kepergian pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, sesuai dengan pengumuman yang ia sampaikan sendiri setelah berakhirnya musim lalu.

Nama “Al-Alamy” dikaitkan dengan kemungkinan merekrut sejumlah pelatih, di antaranya pelatih asal Spanyol Roberto Martínez, yang saat ini menjabat sebagai pelatih tim nasional Portugal, serta pelatih asal Portugal Abel Ferreira yang saat ini melatih Palmeiras di Brasil.

Perlu dicatat bahwa Al-Nassr akan bersaing memperebutkan 4 gelar pada musim depan, yaitu Liga Roshen, Piala Khadim Al-Haramain Al-Sharifain, Piala Super Saudi, serta Liga Champions Asia untuk tim-tim elit.