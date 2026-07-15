Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, kembali merebut gelar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, meskipun ia tidak mencetak gol ke gawang Inggris.

Messi memimpin timnas Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, setelah menciptakan dua gol yang membawa kemenangan atas Inggris dengan skor 2-1, Rabu lalu, di Stadion Atlanta, pada babak semifinal, meskipun ia sendiri tidak mencetak gol.

Setelah pertandingan, “La Pulga” kini menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026, meskipun ia memiliki jumlah gol yang sama dengan Kylian Mbappé, yaitu masing-masing 8 gol.

Namun, Messi berhasil merebut gelar pencetak gol terbanyak berkat dua umpan kunci yang ia berikan saat melawan Inggris.

Menurut peraturan FIFA, pemain yang meraih Sepatu Emas Piala Dunia adalah pemain dengan jumlah gol terbanyak, dan jika terjadi kesamaan, maka akan dipilih pemain yang memberikan assist terbanyak di antara mereka yang imbang.

Sebelum pertandingan Argentina melawan Inggris, Mbappé memiliki jumlah assist lebih banyak daripada Messi, yaitu 3 assist. Namun, bintang Argentina itu berhasil mengunggulinya setelah mencatatkan 4 assist, berkat dua assist yang membuahkan gol bagi “para penari tango” tersebut.

Perlu diingat bahwa Mbappé berhasil merebut gelar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2022 dari Messi, setelah mencetak 8 gol saat itu, dibandingkan dengan 7 gol yang dicetak oleh bintang Argentina tersebut.