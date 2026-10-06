Seperti dilaporkan Calciomercato, AC Milan sedang mempertimbangkan untuk merekrut seorang pemain yang saat ini tidak memiliki klub dan karena itu bisa didatangkan secara bebas transfer sebagai pelengkap skuad.

Latar belakangnya: Alexis Saelemaekers dan Pervis Estupinan akan absen lama dari Rossoneri dan meninggalkan lubang besar di sisi kiri. Saelemaekers kembali mengalami cedera pada mata kaki bagian dalamnya yang patah pada 2024 dan harus menjalani operasi pekan depan.

Masa absennya diperkirakan oleh Gazzetta dello Sport setidaknya empat bulan. Estupinan mengalami cedera lutut saat membela tim nasional Ekuador dan juga bisa absen lama. Artinya: pelatih Ruben Amorim kehilangan seluruh poros kiri timnya, sementara Saelemaekers juga sempat dimainkan di pusat serangan.

Setelah berpisah dengan Bayern: Guerreiro bahkan mengakhiri kariernya?

Itu adalah posisi yang juga bisa ditempati Raphael Guerreiro dan tempat ia juga rutin dimainkan pada setengah musim terakhirnya di FC Bayern. Pemain Portugal itu datang secara bebas transfer ke juara rekor Jerman pada 2023 setelah menjalani tahun-tahun yang sangat sukses bersama BVB (40 gol, 50 assist dalam 224 pertandingan), tetapi karena ketatnya persaingan di posisi terbaiknya, ia jarang menjadi pilihan utama.

Pada akhirnya, ia tetap mencatatkan 95 pertandingan kompetitif untuk Bayern, dengan torehan 14 gol dan delapan assist. Kontraknya yang habis pada 30 Juni tidak diperpanjang. Setelah itu bahkan sempat beredar rumor bahwa Guerreiro, pada usia 32 tahun, sudah memikirkan untuk mengakhiri kariernya.

Pada saat yang sama, ia juga dikaitkan dengan kepindahan ke tanah kelahirannya, Portugal. Yang sangat unik dari itu adalah fakta bahwa Guerreiro belum pernah bermain di sana, mengingat ia lahir di Prancis, tempat ia memulai karier sepak bolanya bersama Clairefontaine dan Caen.

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AC Milan: Dani Carvajal datang menggantikan Raphael Guerreiro?

Pada Juli, Tuttosport dan Gazzetta dello Sportsudah melaporkan kemungkinan ketertarikan Milan, karena Estupinan saat itu berada di ambang kepindahan ke Aston Villa. Namun transfer itu batal, sehingga Rossoneri untuk sementara tidak memiliki kebutuhan. Situasi itu kini berubah karena krisis cedera.

Namun menurut Calciomercato, mantan pemain Bayern dan BVB itu bukan satu-satunya kandidat untuk pindah secara bebas transfer ke ibu kota mode. Nama Dani Carvajal juga disebut sedang didiskusikan secara internal di Milan.

Legenda Real Madrid yang kini berusia 34 tahun itu, seperti halnya Guerreiro, tidak mendapatkan kontrak baru dari Los Blancos dan harus meninggalkan klub setelah 451 pertandingan profesional. Setelah itu, Carvajal juga sempat dispekulasikan akan mengakhiri kariernya. Namun kini ia disebut sedang menuju kepindahan ke Getafe.