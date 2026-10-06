Seperti dilaporkan Calciomercato, AC Milan sedang mempertimbangkan untuk merekrut seorang profesional yang saat ini tanpa klub dan karena itu bisa didatangkan secara gratis sebagai pelengkap skuad.

Latar belakangnya: Alexis Saelemaekers dan Pervis Estupinan akan absen lama dari Rossoneri dan meninggalkan lubang besar di sisi kiri. Saelemaekers kembali mengalami cedera pada pergelangan kaki bagian dalamnya yang patah pada 2024 dan harus menjalani operasi pekan depan.

Masa absennya diperkirakan Gazzetta dello Sport setidaknya empat bulan. Estupinan mengalami cedera lutut saat bersama tim nasional Ekuador dan juga bisa absen lama. Artinya: pelatih Ruben Amorim kehilangan seluruh poros kirinya, sementara Saelemaekers juga sempat dimainkan di pusat serangan.

Setelah berpisah dengan Bayern: Guerreiro bahkan mengakhiri kariernya?

Itu adalah posisi yang juga bisa ditempati Raphael Guerreiro dan di sana ia juga rutin dimainkan pada setengah musim terakhirnya di Bayern Munchen. Pemain Portugal itu bergabung dengan juara rekor Jerman tersebut secara gratis pada 2023 setelah menjalani tahun-tahun yang sangat sukses bersama BVB (40 gol, 50 assist dalam 224 pertandingan), tetapi karena persaingan yang sangat ketat di posisi-posisi terbaiknya, ia jarang menjadi pilihan utama.

Pada akhirnya, ia tetap mencatatkan 95 pertandingan kompetitif untuk Bayern, dengan torehan 14 gol dan delapan assist. Kontraknya yang berakhir pada 30 Juni tidak diperpanjang lagi. Setelah itu, bahkan sempat muncul rumor bahwa Guerreiro sudah memikirkan untuk mengakhiri kariernya di usia 32 tahun.

Pada saat yang sama, ia juga dikaitkan dengan kepindahan ke tanah kelahirannya di Portugal. Yang paling unik adalah fakta bahwa Guerreiro belum pernah bermain di sana, karena ia lahir di Prancis, tempat ia memulai karier sepak bolanya di Clairefontaine dan Caen.

Getty Images

AC Milan: Dani Carvajal datang menggantikan Raphael Guerreiro?

Pada Juli lalu, Tuttosport dan Gazzetta dello Sport sudah melaporkan kemungkinan ketertarikan Milan, karena Estupinan saat itu berada di ambang kepindahan ke Aston Villa. Namun, transfer itu batal, sehingga Rossoneri untuk sementara tidak memiliki kebutuhan. Kini, situasinya berubah karena krisis cedera.

Namun menurut Calciomercato, mantan pemain Bayern dan BVB itu bukan satu-satunya kandidat untuk pindah secara gratis ke ibu kota mode tersebut. Nama Dani Carvajal juga disebut-sebut sedang dibahas secara internal di Milan.

Legenda Real Madrid berusia 34 tahun itu, seperti Guerreiro, tidak mendapatkan kontrak baru dari Los Blancos dan harus meninggalkan klub setelah 451 pertandingan profesional. Seperti halnya Carvajal, setelah itu juga muncul spekulasi mengenai kemungkinan pensiun.