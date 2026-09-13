Ernesto Valverde, mantan pelatih Barcelona, muncul sebagai kandidat favorit untuk menangani Valencia pada periode mendatang.

Situs Tribuna menyebutkan, mengutip radio Cadena COPE, bahwa Valverde adalah kandidat favorit direktur olahraga Valencia, Braulio Vazquez, untuk menggantikan Carlos Corberan, yang dipecat akibat buruknya hasil.

Valencia menempati posisi terakhir di klasemen La Liga dengan raihan satu poin, setelah gagal meraih satu kemenangan pun dalam lima laga pertamanya, yang mendorong klub untuk melakukan perubahan besar-besaran.

Chief executive officer Ron Gourlay dan tim direktur di bawahnya juga diberhentikan dari tugas mereka, sementara Vazquez ditunjuk sebagai direktur olahraga baru setelah kepergiannya dari Osasuna.

Vazquez sudah mulai memikirkan keputusan besar pertamanya di posisi barunya, di mana laporan menyebutkan bahwa Valverde berada di puncak daftarnya untuk mengemban tanggung jawab hingga akhir musim.

Valverde memiliki pengalaman luas di level tertinggi, termasuk masa ketika ia menangani Barcelona, di mana ia meraih dua gelar La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol.

Pelatih berusia 62 tahun itu terakhir kali menangani Athletic Bilbao, sebelum meninggalkan klub asal Basque tersebut pada musim panas ini, dan saat ini ia tanpa klub.

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