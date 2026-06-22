Tanpa kesalahan dan mengikuti jejak Senegal... Catatan statistik Cape Verde mempersulit tugas Arab Saudi

Tim nasional Arab Saudi bersiap menghadapi laga penentu melawan Cape Verde pada putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, namun data menunjukkan bahwa "Hiu Biru" bukanlah lawan mudah seperti yang mungkin diperkirakan sebagian orang.

Timnas Cape Verde memasuki pertandingan ini setelah membuktikan diri sebagai salah satu kejutan terbesar di edisi Piala Dunia kali ini, di mana mereka berhasil menghindari kekalahan dalam dua pertandingan pertamanya sepanjang sejarah di Piala Dunia, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Spanyol sebelum memaksa hasil imbang 2-2 melawan Uruguay.

Menurut jaringan “BeIN Sports”, tim

Kap Verde menjadi tim pertama yang berpartisipasi di Piala Dunia untuk pertama kalinya dan terhindar dari kekalahan dalam dua pertandingan pertamanya di turnamen ini sejak prestasi yang diraih tim nasional Senegal di Piala Dunia 2002.

Timnas Senegal sempat mencuri perhatian dalam penampilan perdananya di Piala Dunia 24 tahun lalu, ketika mereka mengalahkan Prancis dan bermain imbang melawan Denmark dalam dua pertandingan pertama, sebelum melanjutkan perjalanan bersejarah mereka dan mencapai babak perempat final.

Angka-angka impresif Cape Verde tidak hanya terbatas pada hasil pertandingan, tetapi juga mencakup aspek taktik dan disiplin di lapangan, di mana para pemainnya hanya melakukan 5 pelanggaran selama dua pertandingan pertama di turnamen ini—jumlah pelanggaran terendah yang dilakukan oleh tim mana pun dalam dua pertandingan pertamanya di Piala Dunia sejak statistik ini mulai dicatat pada tahun 1966.

Angka-angka ini mencerminkan tingkat disiplin yang tinggi yang dimiliki tim Afrika tersebut, baik dalam hal pertahanan maupun dalam gaya menekan dan merebut bola, yang terlihat jelas saat menghadapi dua tim sebesar Spanyol dan Uruguay.

Timnas Saudi Arabia harus meraih kemenangan untuk mempertahankan harapan lolos ke babak 32 besar, setelah mengumpulkan dua poin dari dua pertandingan pertama—bermain imbang melawan Uruguay dan kalah dari Spanyol.

Namun, tugas “Al-Akhdar” tampaknya rumit saat menghadapi tim yang telah membuktikan kemampuannya untuk bersaing dengan tim-tim besar, dan berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu kejutan terbesar Piala Dunia 2026, berkat pertahanan yang kokoh dan disiplin luar biasa yang membuatnya sejauh ini mengikuti jejak Senegal di Piala Dunia 2002.

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