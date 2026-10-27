“Tanpa itu, dia tidak akan finis di posisi kedua!” Kylian Mbappe dikecam atas kampanyenya untuk meraih Ballon d'Or, taktik bintang Real Madrid itu dipertanyakan

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Mantan pemain timnas Prancis Jerome Rothen melontarkan kritik tajam terhadap Kylian Mbappe seusai seremoni Ballon d'Or. Pengamat sepakbola itu menilai penyerang Real Madrid tersebut lebih mengandalkan strategi hubungan masyarakat yang dirancang matang ketimbang penampilannya di lapangan untuk meraih posisi tinggi dalam peringkat akhir.

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Rothen kritik kampanye humas yang 'belum pernah terjadi sebelumnya'

Mbappe menjadi pusat perdebatan sengit menyusul pengumuman peringkat terbaru Ballon d'Or. Rothen menilai keberhasilan pemain Prancis itu finis di posisi kedua merupakan hasil manuver di luar lapangan. Mantan winger Paris Saint-Germain tersebut mengklaim bintang Real Madrid itu meninggalkan pendekatannya yang biasa dan secara aktif mencari dukungan suara melalui strategi komunikasi yang terstruktur.

Berbicara dalam acaranya, Rothen mengkritik kampanye Mbappe dengan menyoroti perbedaannya dari kampanye para pesaingnya. Pengamat tersebut mengatakan: "Dia benar-benar berkampanye, tidak seperti biasanya. Bahkan para pemain yang bersaing dengannya pun tidak berani melakukan kampanye seperti itu. Dia berusaha menggalang suara lewat pidato dan komunikasi. Itu hal baru. Bagi saya, ini sulit dipahami. Saya rasa kampanye itu efektif. Sedih rasanya mengatakan ini karena saya menentang kampanye tersebut. Jelas dia tidak akan finis kedua tanpa kampanye ini."

Perlu kembali fokus pada tim di Real Madrid

Di luar kekecewaannya terhadap proses pemungutan suara, Rothen berpendapat bahwa Mbappe perlu mengubah sikapnya secara signifikan jika ingin meraih penghargaan utama itu. Sejak kepindahannya yang menyita perhatian ke Santiago Bernabeu, tekanan terhadap pemain berusia 25 tahun itu terus meningkat. Kegagalannya meraih Bola Emas tahun ini pun memicu sorotan tajam.

Pengamat tersebut menekankan bahwa jalan menuju kejayaan individu justru terletak pada kemampuannya menjadi rekan setim yang lebih baik. Menurutnya, upaya Mbappe mengejar ambisi pribadi telah membuat sejumlah pengamat menjauh. Rothen menegaskan bahwa Mbappe harus mengutamakan tim agar benar-benar sukses. Ia menjelaskan perlunya introspeksi itu: "Introspeksi ini diperlukan setelah gagal meraih Ballon d'Or. Dalam pendekatannya, dia perlu kembali fokus pada tim, merebut hati rekan-rekannya di ruang ganti. Itulah yang belum dia miliki."

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Dampak dari peringkat Ballon d'Or

Hasil seremoni 2024 menyisakan kekecewaan bagi banyak orang di kubu Mbappe. Namun, komentar Rothen mencerminkan pandangan yang semakin berkembang bahwa citra publik kapten Prancis itu mulai menjadi pengalih perhatian. Meski Mbappe tetap menjadi salah satu pencetak gol paling produktif di dunia sepakbola, tuduhan bahwa ia berkampanye secara "terang-terangan" demi penghargaan tersebut mengisyaratkan adanya kesenjangan antara ambisinya dan cara kalangan sepakbola memandangnya. Bagi pemain yang sejak lama diperkirakan akan memenangi Ballon d'Or, finis sebagai runner-up di tengah kritik terhadap taktiknya merupakan kemunduran besar.

Pertandingan berikutnya SAN LaLiga 10.15 RMA

Di tengah padatnya jadwal Real Madrid di kompetisi domestik dan Eropa, perhatian pada akhirnya akan kembali tertuju ke lapangan. Mbappe diharapkan membungkam para pengkritiknya lewat gol-golnya. Namun, kritik Rothen masih membayangi dan menjadi pengingat bahwa penghargaan individu paling bergengsi di dunia sering kali menuntut lebih dari sekadar keunggulan statistik.