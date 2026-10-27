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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Tanpa itu, dia tidak akan finis di posisi kedua!” Kylian Mbappe dikecam atas kampanyenya untuk meraih Ballon d'Or, taktik bintang Real Madrid itu dipertanyakan

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Mantan pemain timnas Prancis Jerome Rothen melontarkan kritik tajam terhadap Kylian Mbappe seusai seremoni Ballon d'Or. Pengamat sepakbola itu menilai penyerang Real Madrid tersebut lebih mengandalkan strategi hubungan masyarakat yang dirancang matang ketimbang penampilannya di lapangan untuk meraih posisi tinggi dalam peringkat akhir.

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Rothen kritik kampanye humas yang 'belum pernah terjadi sebelumnya'

Mbappe menjadi pusat perdebatan sengit menyusul pengumuman peringkat terbaru Ballon d'Or. Rothen menilai keberhasilan pemain Prancis itu finis di posisi kedua merupakan hasil manuver di luar lapangan. Mantan winger Paris Saint-Germain tersebut mengklaim bintang Real Madrid itu meninggalkan pendekatannya yang biasa dan secara aktif mencari dukungan suara melalui strategi komunikasi yang terstruktur.

Berbicara dalam acaranya, Rothen mengkritik kampanye Mbappe dengan menyoroti perbedaannya dari kampanye para pesaingnya. Pengamat tersebut mengatakan: "Dia benar-benar berkampanye, tidak seperti biasanya. Bahkan para pemain yang bersaing dengannya pun tidak berani melakukan kampanye seperti itu. Dia berusaha menggalang suara lewat pidato dan komunikasi. Itu hal baru. Bagi saya, ini sulit dipahami. Saya rasa kampanye itu efektif. Sedih rasanya mengatakan ini karena saya menentang kampanye tersebut. Jelas dia tidak akan finis kedua tanpa kampanye ini."

Perlu kembali fokus pada tim di Real Madrid

Di luar kekecewaannya terhadap proses pemungutan suara, Rothen berpendapat bahwa Mbappe perlu mengubah sikapnya secara signifikan jika ingin meraih penghargaan utama itu. Sejak kepindahannya yang menyita perhatian ke Santiago Bernabeu, tekanan terhadap pemain berusia 25 tahun itu terus meningkat. Kegagalannya meraih Bola Emas tahun ini pun memicu sorotan tajam.

Pengamat tersebut menekankan bahwa jalan menuju kejayaan individu justru terletak pada kemampuannya menjadi rekan setim yang lebih baik. Menurutnya, upaya Mbappe mengejar ambisi pribadi telah membuat sejumlah pengamat menjauh. Rothen menegaskan bahwa Mbappe harus mengutamakan tim agar benar-benar sukses. Ia menjelaskan perlunya introspeksi itu: "Introspeksi ini diperlukan setelah gagal meraih Ballon d'Or. Dalam pendekatannya, dia perlu kembali fokus pada tim, merebut hati rekan-rekannya di ruang ganti. Itulah yang belum dia miliki."

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Dampak dari peringkat Ballon d'Or

Hasil seremoni 2024 menyisakan kekecewaan bagi banyak orang di kubu Mbappe. Namun, komentar Rothen mencerminkan pandangan yang semakin berkembang bahwa citra publik kapten Prancis itu mulai menjadi pengalih perhatian. Meski Mbappe tetap menjadi salah satu pencetak gol paling produktif di dunia sepakbola, tuduhan bahwa ia berkampanye secara "terang-terangan" demi penghargaan tersebut mengisyaratkan adanya kesenjangan antara ambisinya dan cara kalangan sepakbola memandangnya. Bagi pemain yang sejak lama diperkirakan akan memenangi Ballon d'Or, finis sebagai runner-up di tengah kritik terhadap taktiknya merupakan kemunduran besar.

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Di tengah padatnya jadwal Real Madrid di kompetisi domestik dan Eropa, perhatian pada akhirnya akan kembali tertuju ke lapangan. Mbappe diharapkan membungkam para pengkritiknya lewat gol-golnya. Namun, kritik Rothen masih membayangi dan menjadi pengingat bahwa penghargaan individu paling bergengsi di dunia sering kali menuntut lebih dari sekadar keunggulan statistik.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”