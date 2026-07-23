Yang mengejutkan, Unai Simon dan Pau Cubarsi tidak hanya absen sebagai dua pemain andalan Spanyol sang juara dunia, tetapi juga dua dari tiga pemain profesional yang mendapat penghargaan dari FIFA setelah turnamen tersebut. Kiper Simon dinobatkan sebagai kiper terbaik, sedangkan bek tengah Cubarsi sebagai pemain muda terbaik.

Hanya Rodri, gelandang yang menjadi motor permainan dan dinobatkan oleh FIFA sebagai Pemain Terbaik Piala Dunia, yang mewakili trio tersebut. Pemain berpengalaman ini berhasil masuk ke dalam daftar berkat 15,3 persen suara penggemar.

Selain Rodri, dari tim Furia Roja juga masuk bek kiri Marc Cucurella (22,5 persen) serta bek kanan Pedro Porro (18,7 persen). Dari tim Argentina yang kalah 0-1 di final setelah perpanjangan waktu, dua pemain berhasil masuk ke dalam sebelas besar: bek Lisandro Martinez memperoleh 10,2 persen suara, sementara Lionel Messi—yang mencetak delapan gol dalam delapan pertandingan—mendapatkan hampir tepat sepuluh persen lebih banyak.

FIFA Dream Eleven 2026: Pemain mana yang meraih suara terbanyak?

Hal yang menarik: Para penggemar memberikan suara terbanyak kepada kiper Vozinha dari tim debutan Piala Dunia, Kap Verde, yang secara mengejutkan lolos ke babak 16 besar, antara lain berkat hasil imbang 0-0 yang mengesankan melawan Spanyol, dan kemudian tersingkir secara dramatis dengan skor 2-3 setelah perpanjangan waktu melawan Argentina. Kiper berusia 40 tahun itu meraih 39,6 persen suara.

Getty Images

Selain Messi, dua penyerang bintang lainnya juga masuk ke dalam tim ini. Erling Haaland dari Norwegia, yang mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan, meraih 27,4 persen suara. Ia ditemani oleh raja pencetak gol Piala Dunia, Kylian Mbappe, yang mencetak sepuluh gol dalam delapan penampilan untuk Prancis dan kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan 22 gol. Pemain Real Madrid ini meraih 29,8 persen suara, menempati posisi kedua di belakang Vozinha.

Dengan demikian, Mbappe hanya unggul tipis atas Jude Bellingham, yang memperoleh 29 persen. Pemain asal Inggris ini didampingi oleh Michael Olise dari Prancis (18,9 persen) di lini tengah. Rekan setim Olise di FC Bayern, Dayot Upamecano, melengkapi tim ini dengan perolehan 14,9 persen.