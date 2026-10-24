Julian Brandt memang selalu menjadi pemain yang juga bisa mengancam gawang lawan. Namun, mantan pemain Dortmund dan Leverkusen itu sebenarnya lebih dikenal di Bundesliga sebagai pemberi assist. Ia mampu mengirim umpan mematikan dan menciptakan peluang ideal bagi para penyerangnya.

Namun, statistik sejauh ini pada musim pertama Brandt bersama Ajax Amsterdam tidak mencerminkan hal tersebut. Justru sebaliknya: Di Belanda, pemain berusia 30 tahun itu sangat produktif sebagai pencetak gol, dengan delapan gol dari 15 penampilan untuk Ajax di semua kompetisi. Akan tetapi, Brandt belum mencatatkan satu assist pun pada musim 2026/27.

Rasio gol yang luar biasa tinggi bagi Brandt itu tentu sebagian disebabkan oleh level Eredivisie dan Conference League yang memang tidak setinggi Bundesliga dan Champions League. Meski begitu, muncul pertanyaan: Mengapa pemain kreatif yang menempati posisi paling ofensif di antara tiga gelandang dalam formasi 4-3-3 khas Ajax ini belum menyiapkan satu gol pun? Apakah kini ia lebih merupakan pemburu gol ketimbang pemberi assist?

Julian Brandt Belum Catatkan Assist Untuk Ajax: Penjelasannya Cukup Sederhana

Tidak. Kesimpulan itu terlalu dangkal sekaligus keliru. Penjelasan di balik statistik yang mengejutkan ini sebenarnya cukup sederhana: Brandt tetap piawai menciptakan peluang bagi rekan-rekannya di depan gawang Ajax. Namun, sejauh ini mereka belum mampu mengubah umpan-umpannya menjadi gol.

Pertandingan berikutnya SPA Eredivisie 11.45 AJX

Marcos Leonardo menjadi contoh paling menonjol. Pemain asal Brasil itu didatangkan dari Al-Hilal pada musim panas dengan ekspektasi tinggi, dengan biaya hampir 20 juta euro. Brandt sudah berkali-kali menempatkannya dalam situasi satu lawan satu dengan kiper lawan, tetapi Leonardo selalu gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Ia pun tidak sendirian: Saat ini, para pemain Ajax membutuhkan terlalu banyak peluang untuk mencetak gol dan masih jauh dari cukup efektif.

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Singkatnya, jika rekan-rekannya lebih tenang dalam penyelesaian akhir, Brandt pasti sudah mengantongi satu atau beberapa assist. Saat bermain imbang 1-1 melawan NEC Nijmegen pada pekan kedelapan, misalnya, pemain yang telah 48 kali membela timnas Jerman itu menciptakan delapan peluang gol, lebih banyak daripada gabungan seluruh pemain Ajax lainnya, yang hanya menciptakan lima. Sejauh musim Eredivisie ini berjalan, ia juga menjadi pemain terbaik di timnya dengan selisih jauh dalam urusan menciptakan peluang.

Julian Brandt Kini Bahkan Berhasil Meyakinkan Rafael van der Vaart

Jadi, assist itu pada akhirnya akan datang. Lagi pula, Brandt, yang tidak mendapat kontrak baru di Borussia Dortmund dan karena itu bergabung dengan klub Belanda pada musim panas, sudah beradaptasi dengan sangat baik di klub barunya. Ia mencetak gol, mengatur permainan, serta memukau penonton lewat aksi-aksi teknik dan beberapa gol spektakuler.

Brandt bahkan berhasil meyakinkan Rafael van der Vaart, pengkritik paling vokal yang semula meragukannya. Kini, legenda klub tersebut menyebut rekrutan asal Jerman itu sebagai "pemain terbaik Ajax". Namun, Brandt tidak terlalu memedulikannya: "Terakhir kali dia mengatakan hal yang berbeda, saya juga sering dihadapkan pada hal itu. Entahlah, sikap saya selalu begini: 'Sudahlah, jangan ganggu saya dengan omong kosong itu,'" kata Brandt dalam podcast 'Spielmacher'.

Ia juga lebih dari puas dengan pilihan klubnya. "Bagi saya, pertanyaan pada musim panas ini adalah: Di mana sebenarnya tempat terbaik bagi saya? Dan apakah ini klub terbaik jika dilihat di Eropa dan dibandingkan dengan klub-klub di liga top lainnya? Biar orang lain yang menilainya. Namun, ini yang terbaik bagi saya dibandingkan dengan pilihan-pilihan lain yang mungkin saya miliki. Karena itu, bagi saya ini tetap keputusan yang tepat," kata Brandt.

Sebelumnya, Brandt tidak memiliki klub selama sekitar satu bulan. "Saya kemudian memutuskan untuk bergabung sedikit lebih lambat, tentu saja karena terkadang kita masih menunggu beberapa hal, tetapi saya mengambil keputusan itu dengan sepenuh hati," tambahnya.