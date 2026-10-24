Julian Brandt memang sejak dulu dikenal sebagai pemain yang juga bisa mengancam gawang lawan. Namun, di Bundesliga, mantan pemain Dortmund dan Leverkusen itu sebenarnya lebih dikenal sebagai pemberi assist. Ia mampu melepaskan umpan mematikan dan menciptakan peluang ideal bagi para penyerangnya.

Namun, catatan sejauh ini pada musim pertama Brandt bersama Ajax Amsterdam tidak mencerminkan hal tersebut. Justru sebaliknya: Di Belanda, pemain berusia 30 tahun itu sangat produktif mencetak gol, dengan delapan gol dari 15 penampilan di semua kompetisi bersama Ajax. Akan tetapi, belum ada satu pun assist atas nama Brandt pada musim 2026/27.

Rasio gol yang luar biasa tinggi untuk ukuran Brandt itu tentu sebagian disebabkan oleh level Eredivisie dan Conference League yang memang tidak setinggi Bundesliga dan Champions League. Meski begitu, muncul pertanyaan: Mengapa pemain kreatif yang menempati posisi paling menyerang di antara tiga gelandang dalam formasi 4-3-3 khas Ajax itu belum sekalipun menciptakan gol? Apakah kini ia lebih merupakan pencetak gol ketimbang pemberi assist?

Julian Brandt belum mencatatkan assist untuk Ajax: Penjelasannya cukup sederhana

Tidak. Kesimpulan itu terlalu dangkal sekaligus keliru. Penjelasan di balik statistik yang mengejutkan tersebut sebenarnya cukup sederhana: Brandt tetap piawai menciptakan peluang bagi rekan-rekannya di depan gawang lawan bersama Ajax. Namun, sejauh ini mereka belum mampu mengubah umpan-umpannya menjadi gol.

Pertandingan berikutnya SPA Eredivisie 11.45 AJX

Marcos Leonardo adalah contoh utamanya. Pemain Brasil yang didatangkan dari Al-Hilal pada musim panas dengan ekspektasi tinggi dan biaya hampir 20 juta euro itu sudah berkali-kali menerima umpan Brandt yang membawanya ke situasi satu lawan satu dengan kiper lawan. Namun, Leonardo tak pernah berhasil memanfaatkan peluang-peluang emas tersebut. Ia pun tidak sendirian: Saat ini, tim asal Amsterdam itu membutuhkan terlalu banyak peluang untuk mencetak gol dan masih jauh dari kata efektif.

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Singkatnya, jika rekan-rekannya lebih tenang dalam menuntaskan peluang, Brandt hampir pasti sudah mengantongi beberapa assist. Saat bermain imbang 1:1 melawan NEC Nijmegen pada pekan kedelapan, misalnya, pemain yang telah 48 kali membela timnas Jerman itu menciptakan delapan peluang, lebih banyak daripada seluruh pemain Ajax lainnya jika digabungkan, yang hanya menghasilkan lima peluang. Sejauh musim Eredivisie ini berjalan, ia juga merupakan pemain terbaik di timnya dalam menciptakan peluang, dengan selisih yang jauh dari rekan-rekannya.

Julian Brandt kini bahkan berhasil meyakinkan Rafael van der Vaart

Jadi, assist itu pada akhirnya akan datang. Lagi pula, Brandt, yang tidak mendapat kontrak baru di Borussia Dortmund dan karena itu bergabung dengan klub Belanda tersebut pada musim panas, sudah beradaptasi dengan sangat baik di klub barunya. Ia mencetak gol, mengatur permainan, dan memukau penonton lewat aksi-aksi teknik serta beberapa gol indah.

Brandt bahkan berhasil meyakinkan Rafael van der Vaart, sosok yang paling keras mengkritiknya dan semula memandangnya dengan skeptis. Kini, legenda klub itu menyebut pemain baru asal Jerman tersebut sebagai "pemain terbaik Ajax". Namun, Brandt tidak terlalu memedulikannya: "Terakhir kali dia mengatakan hal yang berbeda, saya juga sering ditanyai soal itu. Entahlah, sikap saya selalu begini: 'Sudahlah, jangan ganggu saya dengan omong kosong itu,'" kata Brandt dalam podcast 'Spielmacher'.

Ia juga sangat puas dengan pilihan klubnya. "Bagi saya, pertimbangan pada musim panas ini adalah: Di mana saya bisa berada dalam kondisi terbaik? Dan apakah, jika dilihat dari perspektif Eropa dan dibandingkan dengan liga-liga top lainnya, ini klub terbaik? Biar orang lain yang menilai. Namun, ini yang terbaik bagi saya dibandingkan pilihan-pilihan lain yang saya miliki. Karena itu, bagi saya ini tetap keputusan yang tepat," ujar Brandt.

Sebelumnya, Brandt sempat sekitar satu bulan tanpa klub. "Saya kemudian memutuskannya agak terlambat, tentu saja karena terkadang kita masih menunggu beberapa hal, tetapi saya mengambil keputusan itu dengan sepenuh hati," tambahnya.