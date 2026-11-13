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Real Madrid tak menunggu hingga bursa transfer musim panas dibuka untuk memulai aksinya, dan sebenarnya mereka telah mulai merancang gambaran proyek masa depan, dengan menuntaskan sebuah kesepakatan yang bersiap mengenakan jersey putih pada musim panas 2027, bersamaan dengan langkah-langkah lain yang bersifat khusus di balik dinding klub kerajaan tersebut, terkait dengan janji-janji kampanye yang diucapkan Florentino Perez kepada para pendukungnya.

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Berdasarkan laporan situs "Foot Mercato" Prancis, yang mengutip surat kabar "Marca" Spanyol, Real Madrid telah mencapai kesepakatan final untuk merekrut Latif Esman, gelandang muda asal Ghana yang berkostum klub Logroñés, sebagai transfer pertama Los Blancos dalam persiapan menyongsong musim panas 2027.

Pemain berusia 20 tahun itu telah menjadi pantauan ketat para pemandu bakat Real Madrid dan manajemen olahraganya selama beberapa bulan, sebelum negosiasi mengintensif dalam beberapa pekan terakhir, hingga akhirnya dicapai kesepakatan yang mengakhiri persaingan dengan sejumlah klub yang menunjukkan ketertarikan untuk mendapatkan jasanya.

Esman diperkirakan akan tiba di ibu kota Spanyol pada musim panas 2027, dan akan memulai perjalanannya bersama tim Real Madrid Castilla, dalam langkah yang bertujuan memberinya kesempatan untuk berkembang dan menimba pengalaman di dalam sistem klub, sebelum memikirkan promosinya ke tim utama di masa depan.

Gelandang asal Ghana itu lahir pada 1 November 2006, dan memulai perjalanan sepak bolanya di dalam akademi klub SD Logroñés, sebelum menapaki jenjang di klub tersebut hingga mencapai tim utama, yang melaluinya ia berhasil menarik perhatian berkat kemampuan teknis dan kesanggupannya menjalankan berbagai peran di lini tengah.

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Sepanjang musim ini, Esman secara bertahap memantapkan dirinya dalam perhitungan pelatihnya, Unai Mendia, setelah tampil dalam 10 pertandingan liga, 8 di antaranya sebagai starter, dengan total 619 menit, dan berhasil mencatatkan satu assist.

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Manajemen Real Madrid menilai bahwa pemain tersebut memiliki kualitas teknis dan fisik yang membuatnya mampu memberikan tambahan bagi lini tengah, terutama di tengah upaya berkelanjutan klub untuk mencari bakat-bakat muda yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam jangka panjang, sesuai filosofi merekrut elemen-elemen potensial sebelum mereka mencapai puncak nilai pasarnya.

Meski masa depannya bersama klub Spanyol itu telah dipastikan, Esman menetapkan satu target jelas di hadapannya selama sisa periode pengalaman saat ini, yaitu membantu Logroñés meraih promosi ke divisi dua, sebelum menjalani tantangan barunya di dalam Real Madrid.

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Langkah ini datang pada saat tim Los Blancos terus bersaing memperebutkan gelar Liga Spanyol, di mana mereka menempati peringkat kedua dengan 30 poin, tertinggal tiga poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen, setelah 12 pekan kompetisi berlalu.

Perez memenuhi janji kampanyenya

Dalam konteks lain, Real Madrid mulai merealisasikan salah satu janji paling menonjol yang diucapkan presidennya, Florentino Perez, selama kampanye pemilihannya, setelah mulai menghubungi anggota klub untuk mengatur penyerahan jersey kenang-kenangan yang eksklusif dan gratis, sebagai sebuah bentuk perhatian yang bertujuan mempererat hubungan antara manajemen dan basis anggota.

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Perez sebelumnya telah berjanji, sebelum terpilih kembali sebagai presiden klub pada Juni 2026, untuk memberikan kepada setiap anggota sebuah jersey resmi khusus secara tahunan, tanpa membedakan berdasarkan usia. Janji inilah yang mulai diwujudkan klub menjadi kenyataan melalui pemberitahuan kepada para anggotanya mengenai mekanisme memperoleh hadiah tersebut.

Jersey tersebut akan mengusung nama "La Socia", dan tidak akan tersedia untuk dijual kepada publik, karena hanya dapat diperoleh oleh anggota yang terdaftar di klub, dengan logo khusus yang mencerminkan identitas kategori ini. Selain itu, setiap musim akan diluncurkan desain baru, sehingga jersey ini menjadi hadiah tahunan eksklusif.

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Real Madrid telah mengirimkan pemberitahuan resmi kepada para anggotanya yang menjelaskan langkah-langkah memesan jersey, di mana mereka dapat masuk ke kantor elektronik layanan anggota hingga 30 Desember 2026, dan memilih kategori usia, baik untuk dewasa maupun anak-anak, selain menentukan ukuran yang diinginkan, sesuai stok yang tersedia.

Klub menegaskan pentingnya melengkapi data yang diperlukan, seraya memperingatkan bahwa tidak menentukan kategori dan ukuran akan berarti pengiriman jersey sesuai stok yang tersedia tanpa jaminan terpenuhinya pilihan pribadi anggota. Klub juga mengimbau para anggotanya untuk memperbarui data mereka, mencakup alamat lengkap, nomor telepon, dan surel, guna memastikan hadiah sampai dengan benar.

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Penting untuk membedakan antara jersey eksklusif ini dengan jersey peringatan 125 tahun berdirinya Real Madrid, karena ini menyangkut dua desain yang berbeda; yang pertama diperuntukkan bagi anggota klub dalam rangka janji kampanye Perez, sementara perusahaan "Adidas" menangani desain jersey khusus perayaan hari jadi klub Los Blancos.

Menurut bocoran, jersey peringatan 125 tahun diperkirakan akan dijual pada awal 2027, sebelum tibanya tanggal resmi berdirinya Real Madrid pada 6 Maret di tahun yang sama, sehingga klub akan menyaksikan sebuah perayaan istimewa yang memadukan sejarah panjangnya dengan rencana masa depannya.