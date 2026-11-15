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Klub Barcelona menanti hasil pemeriksaan yang akan dijalani Ibrahim Diarra, Dani Avila, dan Hafiz Gariba, pada Senin besok, lantaran ketiga pemain tersebut mengalami masalah di area otot hamstring.

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Surat kabar Sport menyebutkan bahwa memaksa tim cadangan Barcelona untuk memainkan laga melawan Girona B, meski kondisinya tidak mendukung, akibat banyaknya absensi yang disebabkan oleh pemanggilan para pemain ke timnas dan juga cedera, membuat tim cadangan klub Catalunya itu membayar mahal.

Selain kekalahan pertama mereka musim ini di Stadion Johan Cruyff melawan Girona B (0-1), hal yang paling mengkhawatirkan terletak pada cedera.

Sebab tim Catalunya itu mengalami lebih banyak masalah fisik yang menambah masalah yang sudah ada pada skuad asuhan Giuliano Belletti.

Ada dua kasus yang menimbulkan kekhawatiran secara khusus. Dani Avila memainkan menit-menit pertamanya musim ini dua pekan lalu melawan Arenys (2-1), setelah pulih dari cedera lutut.

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Setelah itu, ia diistirahatkan dalam laga melawan Manresa, dan sebagaimana logis dan wajar, kembalinya ke lapangan direncanakan berlangsung secara bertahap.

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Namun keadaan memaksanya untuk tampil sebagai pemain utama melawan Girona B, atas keputusan hakim tunggal kompetisi, dan hanya 5 menit berselang ia merasakan nyeri di bagian belakang kaki kirinya. Ia meninggalkan lapangan menuju ruang ganti sambil menangis.

Adapun Ibrahim Diarra, ia memulai laga dari bangku cadangan. Cedera-cedera sebelumnya yang dialami pemain asal Mali itu mengharuskan penanganan yang sangat hati-hati, setelah ia memainkan laga pertamanya musim ini pada akhir September, menyusul pemulihan dari cedera otot, sebelum kemudian kembali mengalami kemunduran.

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Pelatih Belletti menurunkannya selama 8 menit dalam laga Manresa, kemudian memasukkannya pada menit-menit akhir pertandingan melawan Girona B, dalam upaya membalikkan hasil pertandingan yang menuntut tim untuk mencoba bangkit.

Namun di tengah kelelahan Barca akibat kondisi yang melingkupinya, dan kebutuhan untuk mengerahkan upaya maksimal, pemain asal Mali itu mengalami robek otot, dan kali ini juga di area otot belakang paha.

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Ia meninggalkan lapangan di tengah tepuk tangan suporter, menutupkan jerseynya ke wajahnya sambil menangis karena frustrasi dan amarah yang mendalam. Rekan-rekannya mendatanginya untuk menghibur, bahkan sejumlah pemain tim lawan melakukan hal yang sama, dan Giuliano Belletti juga menunjukkan sikap penuh kemanusiaan ketika menunggunya di garis pinggir lapangan untuk menghiburnya.

Kondisinya menimbulkan kesedihan mendalam di kalangan anggota tim cadangan, mengingat potensi luar biasa yang dimiliki gelandang tersebut, yang tidak kunjung berhasil lepas dari masalah fisik yang berulang.

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Selain itu, cederanya mungkin menjadi yang terpanjang dari segi durasi absen, meski perlu menunggu hasil pemeriksaan medis sebelum memastikannya.

Muncul harapan optimistis bahwa setidaknya dapat diterima kabar baik mengenai Hafiz Gariba. Bek tengah itu mampu menyelesaikan pertandingan secara penuh, tetapi setelah usai ia meninggalkan lapangan sambil berulang kali memegang otot belakang paha kirinya.