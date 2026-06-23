Tanggapan tegas dari Real Madrid setelah bandingnya terhadap perjanjian La Liga ditolak

Klub Real Madrid kalah dalam persidangan melawan Asosiasi La Liga terkait keabsahan perjanjian "CVC" mengenai hak siar.

Dalam pernyataan di situs resminya, Real Madrid mengatakan: “Klub mengumumkan bahwa Pengadilan Regional Madrid telah menolak banding yang diajukan bersama oleh Real Madrid dan Athletic Bilbao terhadap perjanjian yang disetujui oleh Asosiasi Liga Spanyol terkait dengan apa yang disebut proses CVC.”

Klub menambahkan: “Klub sepenuhnya menghormati putusan pengadilan tersebut, namun sangat tidak setuju dengan kesimpulannya, dan berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memberikan jawaban yang memadai atas masalah-masalah yang memiliki signifikansi hukum, ekonomi, dan kelembagaan yang sangat penting bagi masa kini dan masa depan sepak bola profesional Spanyol.”

Ia melanjutkan: “Pada intinya, putusan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa imbalan finansial yang diharapkan untuk CVC merupakan pengeluaran untuk pemasaran hak siar, serta pemahaman bahwa proses tersebut tidak berdampak pada klub-klub yang memutuskan untuk tidak bergabung. Sebaliknya, Real Madrid menegaskan bahwa perjanjian yang digugat tersebut berdampak langsung pada model pengelolaan hak siar, sistem ekonomi La Liga, serta hak dan kepentingan sah semua klub yang menjadi bagian dari kompetisi tersebut.”

Ia melanjutkan: “Klub kami juga berpendapat bahwa proses yang dampaknya akan berlanjut selama puluhan tahun terhadap struktur ekonomi dan tata kelola sepak bola profesional Spanyol ini memerlukan analisis yang sangat cermat terhadap semua masalah hukum yang diangkat serta konsekuensi-konsekuensinya saat ini dan di masa depan.”

Ia menambahkan: “Berdasarkan semua itu, klub mengumumkan bahwa pihaknya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, karena menilai terdapat masalah-masalah yang jelas pentingnya yang memerlukan kasasi serta membutuhkan putusan dari Mahkamah Agung dan penetapan prinsip hukum mengenai aspek-aspek mendasar dari sistem hukum yang berlaku dalam pengelolaan dan pemanfaatan hak siar sepak bola profesional.”

Ia menyimpulkan: “Real Madrid akan terus memperjuangkan, di semua instansi yang berwenang, prinsip-prinsip legalitas, transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan hak dan kepentingan para anggotanya dan seluruh klub yang membentuk sepak bola profesional Spanyol.”