Berbagai laporan media mengungkap kebenaran mengenai kepindahan pemain asal Meksiko, Julian Kinones, bintang klub Al-Qadisiyah dari Arab Saudi, ke Chelsea selama jendela transfer musim panas mendatang, setelah penampilannya yang gemilang di Piala Dunia 2026.

Quinones menjadi sorotan di Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana ia mencetak 4 gol dan memberikan 1 assist dalam 5 pertandingan, sehingga membawa timnas negaranya lolos ke babak 16 besar, sebelum akhirnya kalah dari Inggris dengan skor 2-3.

Jurnalis tepercaya Ben Jacobs, dalam cuitan di akun pribadinya di platform “X”, mengatakan bahwa Chelsea belum mengajukan tawaran apa pun untuk merekrut Kenonis, meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan hal tersebut.

Ben Jacobs menjelaskan bahwa bahkan jika ada tawaran untuk merekrut penyerang Meksiko tersebut, Al-Qadisiyah sama sekali menolak ide melepasnya pada musim panas mendatang, mengingat penampilan gemilang yang ditunjukkannya bersama klub tersebut.

Pemain berusia 29 tahun itu menampilkan performa terbaiknya bersama Al-Qadisiyah pada musim lalu, di mana ia meraih gelar top skor Liga Saudi setelah mencetak 33 gol dalam 31 pertandingan, unggul satu gol dari penyerang Al-Ahli asal Inggris, Ivan Toney.

Sejak bergabung dengan klub asal Timur ini, Kenonis telah tampil dalam 68 pertandingan di berbagai kompetisi, di mana ia berhasil mencetak 62 gol serta memberikan 12 assist, dengan rata-rata lebih dari satu kontribusi per pertandingan.

Perlu dicatat bahwa tim Al-Qadisiyah sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam Liga Champions Asia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah finis di peringkat keempat pada musim lalu di Liga Roshen Saudi.