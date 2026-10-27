Juru bicara Kantor Perdana Menteri Inggris memunculkan ketidakpastian seputar kemungkinan Harry Kane, penyerang Bayern Munich, mendapatkan gelar kebangsawanan setelah menjadi orang Inggris pertama yang memenangi penghargaan Ballon d'Or dalam 25 tahun terakhir.

Gelar kebangsawanan adalah penghargaan kehormatan tinggi yang dianugerahkan oleh penguasa Inggris (raja atau ratu) kepada individu sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian mereka yang menonjol dan jasa-jasa mulia mereka bagi negara di berbagai bidang seperti olahraga, seni, sains, dan kerja amal.

Kapten timnas Inggris itu sebelumnya menerima ucapan selamat dari perdana menteri Andy Burnham setelah memenangi penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepakbola pada Senin malam, dan ia menggambarkan pencapaian Kane sebagai sesuatu yang "luar biasa" serta memujinya sebagai "contoh yang hebat bagi para pemain muda di seluruh penjuru negeri".

Menanggapi pertanyaan mengenai apakah pemain berusia 33 tahun itu bisa mendapatkan gelar kebangsawanan, juru bicara Kantor Perdana Menteri enggan memastikan adanya sesuatu yang sedang disiapkan, sebagaimana diberitakan surat kabar Inggris "Metro".

Ia mengatakan: "Semua orang akan sepakat bahwa Harry Kane telah memberikan banyak hal bagi sepakbola Inggris, dan ini adalah momen yang sangat istimewa baginya di negeri ini. Namun seperti biasa, saya tidak akan mendahului proses pemberian penghargaan."

Juru bicara resmi itu juga mengisyaratkan kemungkinan kapten timnas Inggris itu meraih lebih banyak gelar, dengan menambahkan: "Kami berharap akan ada trofi lain yang bisa dirayakan bersama Inggris dalam waktu dekat."







