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Sejumlah laporan media mengungkap fakta seputar kabar adanya kesepakatan pertukaran pemain yang akan membawa penyerang Newcastle United ke Al-Ahli Saudi untuk menggantikan kepergian penyerang asal Inggris mereka, Ivan Toney, dalam waktu dekat.

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Sebelumnya, sejumlah laporan media menegaskan bahwa klub Inggris tersebut menawarkan kepada Al-Ahli untuk merekrut penyerang asal Jerman, Nick Woltemade, yang kini dipinjamkan ke Juventus, dalam sebuah kesepakatan pertukaran yang akan membawa Ivan Toney bergabung dengan The Magpies.

Namun, Dani Bachmann, agen Woltemade, membantah kabar tersebut dengan tegas dalam pernyataannya kepada saluran televisi Saudi, Al Arabiya, melalui situs resminya. Ia menyebut kabar tersebut sebagai "omong kosong".

"Ini omong kosong. Kami fokus pada Juventus, dan pada tahap kariernya saat ini, Woltemade hanya akan bermain di liga-liga top Eropa," ujar Bachmann.

Woltemade memperkuat Juventus pada musim ini setelah dipinjamkan oleh Newcastle pada bursa transfer musim panas lalu dengan kontrak berdurasi satu musim, yang setelahnya ia akan kembali ke St James' Park.

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Sejak bergabung dengan Juventus, penyerang asal Jerman itu telah tampil dalam 17 pertandingan dengan torehan 5 gol dan 4 assist.

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Kepindahannya ke Juventus terjadi setelah pemain berusia 24 tahun itu gagal membuktikan diri bersama Newcastle United pada musim lalu, usai didatangkan dari klub Jerman, Stuttgart, dengan biaya 69 juta pound sterling.

Woltemade tidak mampu menutup kepergian penyerang asal Swedia, Alexander Isak, ke Liverpool. Bersama tim Inggris tersebut, ia tampil dalam 51 pertandingan dengan catatan 11 gol dan 5 assist.

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Nama Ivan Toney dikaitkan dengan sejumlah klub Liga Primer Inggris dalam beberapa waktu terakhir , terutama Newcastle United yang ditangani pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang sebelumnya pernah melatihnya selama dua tahun di Al-Ahli.

Selain itu, pemain berusia 30 tahun tersebut juga dikaitkan dengan Manchester United, yang tengah mencari pemain baru untuk lini depan. Namun, situasinya belum jelas setelah Setan Merah menunjuk pelatih asal Argentina, Mauricio Pochettino, untuk menangani tim menggantikan pelatih asal Inggris, Michael Carrick.

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Crystal Palace juga menjadi klub terbaru yang tertarik merekrut penyerang asal Inggris tersebut dalam waktu dekat, mengingat mereka membutuhkan pemain baru di posisi itu.

Ketertarikan ini muncul bersamaan dengan penunjukan pelatih asal Denmark, Thomas Frank, untuk menangani tim asal London tersebut ke depannya, menggantikan pelatih asal Prancis, Pierre Sage.

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Frank memiliki hubungan yang erat dengan Ivan Toney, karena ia pernah melatihnya di Brentford selama empat tahun penuh, dari 2020 hingga 2024, sebelum sang penyerang asal Inggris pindah ke Al-Ahli pada musim panas 2024.

Di sisi lain, Ivan Toney tidak menolak gagasan untuk kembali ke Liga Primer Inggris dalam waktu dekat, terutama karena ia ingin mengamankan tempat permanen di skuad timnas Inggris di bawah asuhan pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel.