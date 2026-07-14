Tanggapan cepat... "FIFA" menyetujui permintaan Presiden Prancis menjelang pertandingan melawan Spanyol

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menanggapi permintaan resmi dari Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengadakan satu menit hening sebelum dimulainya pertandingan Prancis melawan Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026.

Permintaan tersebut diajukan sebagai penghormatan kepada para korban serangan teroris yang melanda kota Nice, pada malam hari tanggal 14 Juli 2016 terjadi serangan dengan menggunakan kendaraan ketika seorang pria dengan sengaja mengemudikan truk barang ke arah kerumunan orang yang sedang merayakan Hari Bastille di Taman Angles. Serangan tersebut menewaskan 84 orang, sementara polisi berhasil menembak mati pelaku.

Macron mengumumkan, melalui akunnya di situs “X”, bahwa upacara satu menit hening akan digelar pada Selasa malam di Stadion AT&T di Kota Arlington, Negara Bagian Texas, Amerika Serikat, menjelang peluit awal pertandingan yang dinantikan.

Presiden Prancis tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino, atas persetujuannya yang cepat terhadap permintaan tersebut.

Pertandingan ini bertepatan dengan peringatan sepuluh tahun serangan berdarah yang terjadi pada 14 Juli 2016 selama perayaan Hari Nasional Prancis “Bastille Day”, ketika seorang pengemudi truk menabrak kerumunan orang yang sedang merayakan di tepi pantai Nice, yang mengakibatkan 85 orang tewas dan ratusan lainnya terluka.

Pertandingan puncak antara Prancis dan Spanyol akan dimulai tepat pukul 22.00 waktu Makkah, yang mempertemukan dua kandidat terkuat untuk merebut gelar juara, dan kali ini pertandingan akan dibuka dengan momen penghormatan kepada para korban salah satu serangan teroris paling tragis dalam sejarah Prancis modern.