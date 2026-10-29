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Ivan Toney Attends Hearing At Southwark Crown Court Over Assault ChargeGetty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Tanggal sidang Ivan Toney ditetapkan, penyerang Inggris itu harus menunggu lama untuk hadir di pengadilan terkait dugaan penyerangan di kelab malam

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Ivan Toney harus menunggu sangat lama untuk menjalani persidangan setelah tanggal sidang kasus dugaan penyerangan yang menjeratnya akhirnya ditetapkan. Penyerang Inggris itu hadir langsung di pengadilan pekan ini untuk menanggapi dakwaan yang berasal dari konfrontasi di sebuah tempat populer di pusat kota London pada akhir tahun lalu.

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Toney mengaku tidak bersalah atas dakwaan penganiayaan

Pemain berusia 30 tahun itu secara resmi menyatakan tidak bersalah atas dakwaan penganiayaan yang menyebabkan cedera fisik dalam sidang di Southwark Crown Court. Dakwaan itu terkait pertikaian di sebuah kelab malam di Soho pada Desember 2025, ketika Toney diduga menanduk dan memukul Saber Da Silva.

Meski penyerang Al-Ahli itu tidak membantah bahwa ia menyebabkan cedera tersebut, tim kuasa hukumnya berargumen bahwa ia bertindak untuk membela diri. Toney datang ke sidang praperadilan didampingi rombongan enam pria dan dibebaskan dengan jaminan tanpa syarat setelah persidangan singkat itu.

Hakim meminta maaf atas besarnya penumpukan perkara

Tanggal sementara persidangan telah ditetapkan pada 12 Juni 2028. Hakim Christopher Hehir mengakui penundaan yang luar biasa panjang untuk perkara yang ia sebut “sederhana” itu dan meminta maaf secara langsung kepada mantan bintang Brentford tersebut.

“Itu masih sangat lama, dan saya minta maaf atas hal itu,” kata Hehir di pengadilan. “Seperti yang mungkin Anda ketahui, pengadilan pidana sedang berada di bawah tekanan yang sangat besar. Ada penumpukan perkara yang sangat besar karena berbagai alasan.”

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Dakwaan awal diajukan pada Juli setelah penyelidikan oleh Metropolitan Police. Saat itu, juru bicara Toney mengonfirmasi bahwa sang penyerang “tentu saja terkejut” dengan perkembangan tersebut, tetapi menantikan kesempatan untuk membersihkan namanya di pengadilan.

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Keikutsertaan di Euro 2028 terancam

Jadwal persidangan itu menjadi kendala besar bagi ambisi Toney di tim nasional. Proses hukum dijadwalkan dimulai tiga hari setelah Kejuaraan Eropa dimulai. Turnamen tersebut akan diselenggarakan bersama oleh Britania Raya dan Irlandia.

Persidangan diperkirakan berlangsung hingga empat hari, sehingga berbenturan langsung dengan jadwal turnamen. Hakim secara tegas memperingatkan Toney bahwa ketidakhadirannya di persidangan merupakan tindak pidana. Artinya, ia tidak akan tersedia untuk dipilih membela tim nasional selama periode tersebut.

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Meski tampil di Piala Dunia baru-baru ini, Toney tidak masuk skuad terbaru Inggris untuk pertandingan Liga Bangsa-Bangsa. Tanggal persidangan ini semakin menimbulkan keraguan atas masa depan jangka panjangnya bersama tim nasional.

Fokus kembali ke Liga Pro Saudi

Dengan proses hukum tertunda selama hampir 20 bulan, Toney kini harus kembali memusatkan perhatiannya pada sepakbola klub. Sang penyerang telah mencetak 13 gol dalam 14 penampilan untuk Al-Ahli musim ini setelah transfernya senilai £40 juta ke Arab Saudi pada 2024.

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Ia akan melanjutkan kiprahnya di kompetisi domestik Timur Tengah sembari berupaya kembali mendapat tempat di skuad Inggris menjelang jeda internasional berikutnya.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.