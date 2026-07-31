Sejumlah laporan media mengungkap nilai finansial yang akan dibayarkan klub Inggris Newcastle United kepada Al Ahli Arab Saudi, demi mendapatkan jasa pelatih asal Jerman mereka, Matthias Jaissle.

Beberapa laporan media sebelumnya menegaskan bahwa Jaissle mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al Ahli, kemarin Kamis, guna menukangi tim Newcastle United pada musim mendatang, menggantikan pelatih sebelumnya Eddie Howe.

Jurnalis Italia terpercaya Fabrizio Romano mengatakan bahwa Newcastle akan membayar sekitar 11 juta euro kepada Al Ahli sebagai kompensasi, setelah mendapatkan jasa Jaissle.

Romano menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa Jaissle akan tiba pada hari Sabtu untuk pengumuman penunjukannya sebagai direktur teknik tim Newcastle, dengan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun yang berakhir pada 2030.

Jaissle sempat mendekati penandatanganan kontrak dengan durasi yang sama bersama Al Ahli, tetapi ia menginginkan pencantuman klausul yang memungkinkannya memperoleh seluruh nilai kontraknya jika ia dipecat dari kepelatihan tim, sesuatu yang ditolak oleh klub Arab Saudi tersebut.

Perlu diingat bahwa Jaissle menghabiskan 3 musim bersama Al Ahli, sejak penunjukannya sebagai pengganti pelatih Afrika Selatan Pitso Mosimane pada 2023, dan selama itu ia berhasil membawa tim meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali, serta Piala Super Arab Saudi setelah absen selama 9 tahun.