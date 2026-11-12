Tanggal mulai bertugas Mauricio Pochettino di Manchester United terungkap, pelatih baru itu hanya punya tiga hari bersama skuadnya sebelum bertandang ke Liverpool

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Mauricio Pochettino diperkirakan mulai bekerja sebagai pelatih kepala Manchester United pada Kamis depan. Ia hanya akan memiliki tiga hari untuk melatih tim sebelum menjalani laga pertamanya di Anfield. Pelatih berusia 54 tahun itu akan lebih dulu memimpin Amerika Serikat dalam dua leg perempat-final CONCACAF Nations League melawan Haiti, lalu terbang ke Manchester untuk menggantikan Michael Carrick yang dipecat.

Iklan

Pochettino tuntaskan tugas bersama USMNT lebih dulu

Pochettino akan menuntaskan jeda internasional bersama Amerika Serikat sebelum mengambil alih kursi pelatih di Old Trafford. Carrick dipecat pada Kamis setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 11 pertandingan di semua kompetisi. United berada di zona degradasi Liga Primer Inggris dan menempati peringkat ke-17 klasemen Liga Champions.

Menurut Manchester Evening News, Pochettino akan meninggalkan AS setelah leg kedua melawan Haiti di Cincinnati, yang dijadwalkan berakhir sekitar pukul 02.00 waktu Inggris pada Rabu depan. Ia kemudian diperkirakan tiba di Manchester pada hari yang sama dan mulai bertugas di Carrington pada Kamis berikutnya.

Tiga hari untuk bersiap menghadapi Liverpool

Jadwal tersebut hanya memberi Pochettino tiga hari bersama skuad barunya sebelum United bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada Minggu depan. BBC Sport juga melaporkan bahwa ia kemungkinan besar sudah mulai menjabat paling lambat 19 November.

United telah mencapai kesepakatan pribadi dengan pelatih asal Argentina itu dan kabarnya telah menyusun kerangka kesepakatan dengan US Soccer untuk menebus kontrak empat tahunnya, yang memuat klausul pelepasan senilai £7,4 juta. Ia juga diperkirakan membawa sejumlah anggota staf pendukung yang telah lama bekerja bersamanya ke Old Trafford.

Iklan Iklan

Pochettino akan berbicara kepada media sebelum dua laga melawan Haiti

United dan US Soccer telah sepakat bahwa Pochettino akan memimpin tim nasional dalam kedua pertandingan melawan Haiti sebelum mengakhiri masa jabatannya. Ia dijadwalkan berbicara kepada media di pusat latihan AS tepat di luar Atlanta pada Jumat pukul 14.15 waktu Inggris, sebelum leg pertama dimulai di Kingston, Jamaika, pada Sabtu pukul 21.30.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Pelatih berusia 54 tahun itu meraih 21 kemenangan dalam 35 pertandingan sebagai pelatih USMNT dan membawa tim tersebut ke fase gugur Piala Dunia awal tahun ini, sebelum tersingkir oleh Belgia pada babak 16 besar.

Debut di Anfield menanti Pochettino

Pochettino akan kembali ke sepakbola Inggris dengan pengalaman luas di Liga Primer Inggris. Sebelumnya, ia pernah melatih Southampton, Tottenham dan Chelsea, serta Paris Saint-Germain.

Iklan

Tugas pertamanya adalah membangkitkan United yang tengah kesulitan saat bertandang ke Anfield pada Minggu depan, dengan waktu yang sangat terbatas untuk bekerja bersama para pemainnya.