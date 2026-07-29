Tanggal, Kota, dan Identitas Lawan: Barcelona Tentukan Detail Laga Persahabatan di Maroko

Klub Barcelona telah menyusun garis besar pertandingan persahabatan yang akan dijalaninya di Maroko dalam waktu dekat, sebelum dimulainya musim sepakbola baru 2026-2027.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap keinginan Barcelona untuk menggelar pertandingan persahabatan di Maroko, sebelum surat kabar Catalan "Sport" membeberkan detail pertandingan tersebut.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa klub Catalan tersebut saat ini tengah berupaya merampungkan detail pertandingan tersebut, yang akan digelar di kota Tangier, Maroko, pada 15 Agustus mendatang.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Barcelona telah memutuskan untuk menghadapi salah satu klub Maroko, terlebih karena liga lokal baru akan bergulir pada Oktober mendatang.

Pertandingan tersebut akan menjadi laga kedua dari terakhir yang dijalani Barcelona dalam rangka persiapannya menghadapi musim baru, sebelum menghadapi Al Ahly Mesir pada 19 Agustus mendatang di Stadion Spotify Camp Nou dalam turnamen persahabatan Piala Joan Gamper.

Tim Catalan itu saat ini menjalani pemusatan latihan di Inggris, yang akan ditutup dengan dua laga persahabatan melawan Birmingham City pada 31 Juli ini dan Preston North End pada 3 Agustus mendatang.

Setelah itu, Barcelona akan bertolak ke Italia pada 8 Agustus mendatang untuk mengikuti turnamen segitiga di Udine, di mana mereka akan bertemu Nottingham Forest dari Inggris dan Udinese dari Italia, sebelum laga persahabatan melawan klub Maroko dan Al Ahly.