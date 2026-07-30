Menurut laporan Bild, Bayern akan bertandang ke markas 1. FC Heidenheim pada Selasa, 18 Agustus. Pada 22 Agustus, mereka kemudian tampil di Dortmund untuk menghadapi BVB di ajang Piala Super, sebelum FC Bayern memulai musim Bundesliga yang baru pada 28 Agustus dengan laga kandang melawan VfB Stuttgart. Pada 2 September, mereka akan bertandang menghadapi VfL Osnabrück di putaran pertama DFB-Pokal.

Heidenheim, tim yang terdegradasi musim lalu, pada saat laga uji coba yang direncanakan itu akan sudah menjalani dua pertandingan liga di 2. Bundesliga. Laga uji coba tambahan itu tampaknya diatur atas permintaan eksplisit pelatih Vincent Kompany. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan menit bermain yang penting kepada banyak pemain yang terlambat bergabung.

Saat ini, Bayern menjalani persiapan musim baru dengan skuad seadanya di Tegernsee, sebelum melakukan perjalanan ke Asia dari 1 hingga 8 Agustus. Bahkan dalam tur itu pun masih akan ada beberapa pemain penting yang absen. Di satu sisi ada tiga peserta semifinal Piala Dunia, Michael Olise, Dayot Upamecano, dan Harry Kane. Di sisi lain ada Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl, dan rekrutan baru Ismael Saibari, yang melanjutkan rehabilitasi mereka di Munich setelah mengalami berbagai cedera ringan.

Uji coba melawan Heidenheim akan menjadi yang keenam pada musim panas ini

Uji coba melawan Heidenheim akan menjadi yang keenam secara keseluruhan pada musim panas ini. Setelah kalah 1-2 dari SV Wehen Wiesbaden Sabtu lalu, Bayern akan berduel dengan klub Kreisklasse FC Rottach-Egern pada Kamis ini (pukul 18.00). Di Asia, mereka pertama-tama akan menghadapi mitra kerja sama Jeju SK FC (4 Agustus) dan kemudian Aston Villa (7 Agustus).

Setelah kembali, FC Bayern akan menjamu RB Leipzig di Allianz Arena pada 15 Agustus, sebelum kemungkinan besar lanjut ke Heidenheim pada 18 Agustus. Duel yang terbilang cukup mendadak itu kabarnya diorganisasi oleh direktur olahraga Christoph Freund.