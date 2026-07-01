Tangan Maradona dan Gol Abad Ini... Kenangan di Stadion Meksiko Membuat Inggris Ketakutan

Para pendukung tim nasional Inggris sedang diliputi kekhawatiran menjelang laga melawan Meksiko di Piala Dunia 2026, bukan hanya karena performa “Tiga Singa” yang naik-turun, tetapi juga karena kenangan buruk terkait stadion tempat pertandingan yang dinanti-nantikan itu akan digelar.

Timnas Inggris akan berhadapan dengan Meksiko pada Senin dini hari mendatang di Stadion Azteca, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1 pada hari Rabu ini.

Menurut jaringan “Bleacher Report”, ini akan menjadi kali pertama timnas Inggris bermain di Stadion Azteca dalam kurun waktu sekitar 40 tahun, tepatnya sejak Piala Dunia 1986 yang digelar di Meksiko.

Pada edisi tersebut, “Tiga Singa” menghadapi timnas Argentina di Stadion Azteca, pada babak perempat final Piala Dunia, dan pertandingan itu berakhir dengan kemenangan rekan-rekan legenda Diego Armando Maradona dengan skor 2-1.

Pertandingan tersebut menjadi saksi dua gol bersejarah yang dicetak Maradona di Piala Dunia: yang pertama pada menit ke-51, saat ia mencetak gol dengan tangannya, dan yang kedua pada menit ke-55, saat ia melewati lima pemain timnas Inggris—gol yang kemudian dinobatkan sebagai gol terbaik abad ke-20.

Memang benar bahwa Gary Lineker mencetak gol untuk timnas Inggris setelah itu, tepatnya pada menit ke-81, namun hal itu tidak cukup untuk membalikkan keadaan dan melaju ke semifinal Piala Dunia.