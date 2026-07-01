Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

Diterjemahkan oleh

Tangan Maradona dan Gol Abad Ini... Kenangan di Stadion Meksiko Membuat Inggris Ketakutan

England vs DR Congo
England
DR Congo
World Cup
Mexico vs TBD
Mexico
Inggris
Kongo - Kinshasa
AS
Meksiko

"Tiga Singa" berhasil lolos ke perempat final Piala Dunia dengan susah payah

Para pendukung tim nasional Inggris sedang diliputi kekhawatiran menjelang laga melawan Meksiko di Piala Dunia 2026, bukan hanya karena performa “Tiga Singa” yang naik-turun, tetapi juga karena kenangan buruk terkait stadion tempat pertandingan yang dinanti-nantikan itu akan digelar.

Timnas Inggris akan berhadapan dengan Meksiko pada Senin dini hari mendatang di Stadion Azteca, dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1 pada hari Rabu ini.

Menurut jaringan “Bleacher Report”, ini akan menjadi kali pertama timnas Inggris bermain di Stadion Azteca dalam kurun waktu sekitar 40 tahun, tepatnya sejak Piala Dunia 1986 yang digelar di Meksiko.

Pada edisi tersebut, “Tiga Singa” menghadapi timnas Argentina di Stadion Azteca, pada babak perempat final Piala Dunia, dan pertandingan itu berakhir dengan kemenangan rekan-rekan legenda Diego Armando Maradona dengan skor 2-1.

Pertandingan tersebut menjadi saksi dua gol bersejarah yang dicetak Maradona di Piala Dunia: yang pertama pada menit ke-51, saat ia mencetak gol dengan tangannya, dan yang kedua pada menit ke-55, saat ia melewati lima pemain timnas Inggris—gol yang kemudian dinobatkan sebagai gol terbaik abad ke-20.

World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
England crest
England
ENG

Memang benar bahwa Gary Lineker mencetak gol untuk timnas Inggris setelah itu, tepatnya pada menit ke-81, namun hal itu tidak cukup untuk membalikkan keadaan dan melaju ke semifinal Piala Dunia.

Iklan