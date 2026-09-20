Mantan pemain profesional Everton, Crystal Palace, dan Tottenham Hotspur serta pemilik 13 caps timnas senior Inggris itu tampaknya membayangkan masa pensiun dini dari sepak bolanya akan jauh lebih aman saat pindah ke Thailand.

Pemain berusia 35 tahun itu sedang melakukan pemanasan pada Sabtu sebelum pertandingan klubnya, PT Prachuap, di Pattani, ketika pengemudi kendaraan penggilas kehilangan kendali. Townsend terjatuh ke bawah alat berat tersebut, dan sang pengemudi baru berhenti saat kaki si pemain sudah terjepit.

Dalam rekaman video yang kini telah menyebar di internet, terlihat Townsend berusaha mendorong alat penggilas itu menjauh dari tubuhnya. Pengemudi itu segera melompat keluar dan membantu sang pemain, yang kemudian menceritakan insiden tersebut dengan humor khas Inggris di media sosial.

"Laga tandang di Stoke ternyata tidak seburuk itu. Geser terus untuk melihat alasannya," tulis Townsend di Instagram. Winger itu merujuk pada sebuah unggahan yang baru-baru ini ia buat, ketika ia membandingkan laga tandang di Thailand yang cerah dengan perjalanan tidak menyenangkan ke Stoke.

Apa sebenarnya kaitan Stoke City dengan Lionel Messi?

Sejak 2010, Stoke City digunakan sebagai metafora untuk lawan yang paling tidak menyenangkan dalam sepak bola Inggris. Hal ini berawal dari komentator TV Andy Gray, yang saat itu mempertanyakan apakah Lionel Messi juga akan bisa tampil brilian pada "malam yang dingin dan hujan di Stoke", seperti yang biasanya ia lakukan saat itu.

Pada masa itu, Stoke City memainkan sepak bola yang luar biasa keras dan tanpa kompromi secara fisik di bawah manajer Tony Pulis, serta menyulitkan banyak tim yang secara permainan lebih baik, terutama di stadion mereka sendiri.

Dan Townsend? Ia sama sekali tidak mengalami cedera dalam kecelakaan itu dan masih sempat masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-0.