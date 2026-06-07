Tanda yang mengkhawatirkan seputar Robin van Persie di Feyenoord: ‘Tidak ada kecocokan dengan para petinggi’

Pada Jumat malam di acara De Oranjezomer, Dick Advocaat mengkritik pernyataan direktur teknis baru Dévy Rigaux mengenai Robin van Persie. Dalam acara Kick-off dari De Telegraaf, situasi di Feyenoord dibahas secara mendalam, di mana Valentijn Driessen menyimpulkan bahwa tampaknya tidak ada kecocokan antara Van Persie dan jajaran manajemen klub yang baru.

Senin lalu, Rigaux dan calon direktur umum Robert Eenhoorn tampil bersama di hadapan media. Namun, masa depan pelatih kepala Robin van Persie tetap tidak jelas. Jumat malam, Advocaat mengkritik keras perkembangan di Rotterdam dalam acara De Oranjezomer. Menurut Advocaat, peran direktur teknis terlalu dibesar-besarkan.

Jeroen Kapteijns menilai pernyataan Advocaat tidak bijaksana, namun menekankan bahwa sang pelatih tidak menyembunyikan apa yang ada di hatinya. “Dia ditempatkan di sana untuk membimbing Van Persie dan membantunya mencapai level Liga Champions. Dia kini merasa terpanggil untuk membela Van Persie. Menurut saya, dia menganggapnya sebagai serangan terhadap Van Persie.” Namun, Kapteijns berpendapat bahwa penilaian Rigaux masuk akal. Valentijn Driessen juga memberikan pandangannya mengenai situasi ini. “Van Persie tentu saja ingin agar Advocaat tetap menjadi penasihat.” Menurut kolumnis tersebut, di situlah letak masalahnya. “Dick merasa diserang oleh Rigaux, saya kira begitu.”

Driessen melihat bahwa Advocaat tidak bersuara setelah pelatih Feyenoord itu mengatakan di media bahwa ia ingin bekerja sama dengan De Kleine Generaal musim depan. “Lalu saya juga berpikir: di mana kamu saat itu? Saat itu dia juga bisa mengatakan bahwa dia menganggap itu ide yang bagus.”

“Tapi kamu tidak mendengar apa-apa tentang itu dan sekarang Van Persie sedang dievaluasi oleh manajemen baru. Sekarang Advocaat tiba-tiba muncul untuk mengkritik apa yang diinginkan manajemen baru ini,” kata Driessen. Menurutnya, Advocaat merasa diserang secara pribadi.

“Rigaux menyarankan dengan persetujuan Robert Eenhoorn bahwa banyak hal telah terjadi dan banyak hal juga tidak berjalan dengan baik. Dia benar dalam hal itu, karena memang banyak hal yang tidak berjalan dengan baik,” kata pria asal Westland itu. “Lalu tiba-tiba Advocaat muncul untuk mengkritik.”

Driessen menganggap pernyataan-pernyataan setelah pertemuan antara Rigaux, Eenhoorn, dan Van Persie itu mencolok. “Jika Anda merasa ada kecocokan, Anda tidak akan mengatakan apa yang Rigaux katakan di sana. Anda akan menggunakan kata-kata lain untuk itu. Sekarang sepertinya tidak ada kecocokan antara para direktur ini dan Van Persie. Reaksi Advocaat mengonfirmasi hal itu,” tutup jurnalis kritis tersebut.