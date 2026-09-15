Tanda tanya besar seputar pembelian pemain bernilai jutaan yang ‘menghilang’ milik Feyenoord: “Di mana dia?”

Ada tanda tanya besar seputar striker Feyenoord Stephano Carrillo. Pemain Meksiko itu, yang didatangkan dari Santos pada Februari 2025 dengan nilai 2,5 juta euro, entah berada di mana.

Carrillo saat itu dibawa ke Rotterdam oleh Dennis te Kloese. Striker yang hingga kini masih baru berusia 20 tahun itu direkrut sebagai investasi untuk masa depan.

Feyenoord memutuskan untuk meminjamkannya ke klub mitra FC Dordrecht pada musim panas lalu. Di sana ia mencetak empat gol dalam 34 laga Divisi Dua Belanda.

Pada musim panas ia kembali ke Feyenoord, tetapi sejak saat itu ia menghilang tanpa jejak. Robin van Persie mengembalikannya ke tim cadangan pada Juni, yang ditangani Adrie Poldervaart.

Namun, pada musim ini ia tidak sekali pun masuk skuad pertandingan Poldervaart, catat 1908. Media yang sangat terinformasi itu juga tidak mengetahui apa yang terjadi dengan pemain Meksiko tersebut.

Menurut 1908, ia menerima gaji yang relatif tinggi di Feyenoord, sehingga akan sulit untuk melepasnya. Ia masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029 di De Kuip.