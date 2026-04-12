"Tanda tanya besar".. Flick menentukan susunan pemain Barcelona untuk laga melawan Atlético Madrid

Barcelona menghadapi tugas berat saat bertandang ke markas Atlético Madrid pada Selasa mendatang, dalam leg kedua perempat final Liga Champions, di Stadion "Metropolitano".

Barcelona akan berusaha melakukan comeback dan membalas kekalahan 0-2 pada leg pertama di Stadion "Spotify Camp Nou" melawan Atletico Madrid, untuk melaju ke semifinal.

Surat kabar "Sport" melaporkan bahwa pelatih Barça, Hans Flick, belum memikirkan laga leg kedua melawan Atletico Madrid, dan menurunkan susunan pemain hampir inti yang terjamin hasilnya, menghancurkan Espanyol 4-1 di Stadion Camp Nou, untuk memperlebar jarak dengan Real Madrid di La Liga menjadi sembilan poin, dan semakin mendekati gelar La Liga.

Namun, pelatih asal Jerman itu memberikan petunjuk mengenai beberapa aspek dari susunan pemain inti yang rencananya akan diturunkan dalam pertandingan melawan Atlético Madrid, demi meraih kemenangan.

Dengan Juan Garcia sebagai penjaga gawang, Jules Kounde dan Joao Cancelo duduk di bangku cadangan saat melawan Espanyol, dan keduanya diperkirakan akan menjadi starter sebagai bek sayap di Stadion Wanda Metropolitano

. Pemain Prancis itu tidak bermain sama sekali, sementara pemain Portugal itu masuk pada babak kedua; keduanya akan dalam kondisi prima untuk pertandingan berikutnya.

Di lini belakang, Gerard Martin diperkirakan siap, seperti yang diungkapkan Flick dalam konferensi pers kemarin, dan dengan skorsing Pau Cubarsi akibat kartu merah di leg pertama, Eric Garcia dan Ronald Araujo akan bersaing untuk posisi bek tengah lainnya.

Frenkie de Jong hanya bermain 10 menit dalam comeback-nya setelah absen selama satu setengah bulan, dan meskipun Barcelona kekurangan opsi di lini tengah karena absennya Marc Bernat, partisipasinya dalam pertandingan Selasa belum pasti.

Pelatih Barcelona harus memutuskan apakah akan memainkannya sebagai starter atau sebagai pengganti. Jika sebagai pengganti, rekan Pedri di lini tengah akan menjadi Eric Garcia, Gavi, atau Casado.

Di lini serang, Marcus Rashford juga diistirahatkan saat melawan Espanyol, sehingga ia menjadi kandidat terkuat untuk bermain di sayap kiri, sementara Lamine Yamal akan menjadi senjata utama Barcelona untuk menyerang dari sayap kanan.

Selain itu, posisi penyerang tengah tetap menjadi tanda tanya terbesar dalam susunan pemain inti Flick di Stadion Wanda Metropolitano.

Ferran Torres mengakhiri puasa golnya dengan mencetak dua gol dalam derby, sementara Robert Lewandowski tidak bermain sama sekali dan akan tampil dalam kondisi prima untuk pertandingan Eropa, dan Dani Olmo tampil bagus sebagai penyerang palsu dalam laga liga melawan Atlético Madrid. Oleh karena itu, tidak banyak kesimpulan yang bisa diambil dari pertandingan melawan Espanyol.

