Betapa cepatnya keadaan bisa berubah dalam sepakbola, mungkin saat ini tak ada yang lebih tahu daripada Bara Sapoko Ndiaye. Pemain berusia 18 tahun itu datang ke Bayern Munich nyaris tanpa diduga dan berhasil meyakinkan para petinggi klub hingga mendapat kontrak permanen. Namun, perkembangannya kini tersendat karena ia tak lagi mendapat kesempatan menunjukkan kemampuannya.

Situasinya tergambar jelas pada akhir pekan lalu: ketika Sacha Boey, yang sejatinya sudah tak masuk rencana, tampil dalam kemenangan telak 6-1 atas RB Leipzig setelah masuk pada menit ke-77 dan mencatatkan 13 menit bermain dalam penampilan pertamanya musim ini, pemain asal Senegal itu bahkan tidak masuk skuad.

Pada 3 Januari tahun ini, Bayern mengejutkan publik lewat pengumuman resmi bahwa mereka meminjam pemain muda itu dari Gambinos Stars Africa asal Gambia. Awalnya, tak banyak yang diharapkan dari sang gelandang. Pasalnya, berdasarkan peraturan yang berlaku, ia hanya boleh bermain untuk tim utama asuhan Vincent Kompany, bukan menimba pengalaman bersama tim junior atau tim kedua Bayern di Regionalliga.

Menurut sebuah laporan, Kompany pula yang mendorong perekrutan Ndiaye setelah sang pemain menarik perhatiannya dalam laga uji coba Bayern melawan Grasshoppers. Secara mengejutkan, pelatih asal Belgia itu memberinya debut di Bundesliga pada April dan menurunkannya empat kali hingga akhir musim.

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"Saya ingin bermain di level tertinggi dan suatu hari membela Senegal," kata Ndiaye kepada majalah Bayern pada awal Mei, merujuk pada keinginannya tampil untuk tim nasional negaranya. Sekali lagi, semuanya berlangsung cepat: hanya empat pekan kemudian, ia menjalani debut dalam laga uji coba melawan Amerika Serikat. Yang nyaris lebih sensasional lagi, setelah itu ia juga secara mengejutkan masuk skuad Piala Dunia dan bahkan tampil dalam laga fase gugur melawan Belgia di turnamen yang digelar di Amerika Utara.

Kontrak yang diberikan Bayern Munich kepada Bara Sapoko Ndiaye

"Perjalanan karier Bara Ndiaye benar-benar luar biasa. Bagi kami semua, betapa cepatnya semua itu terjadi sungguh mengejutkan dan mengesankan," kata Jochen Sauer, direktur pengembangan Bayern, kepada SPOX pada Oktober. Karena itu, klub asal Munich tersebut memberinya kontrak hingga 2031 pada jeda musim panas dan membayar biaya transfer yang kabarnya berkisar antara tiga hingga empat juta euro.

Namun, Bara Sapoko Ndiaye kini juga merasakan betapa cepatnya keadaan bisa berubah ke arah sebaliknya. Catatan sementara yang mengecewakan musim ini: tiga menit bermain dalam laga piala di Osnabrück, ketika pertandingan praktis sudah selesai dengan skor 4-1. Ia juga sudah dua kali tidak masuk skuad pertandingan pilihan Kompany. Mengapa talenta menjanjikan ini kini begitu jauh dari kesempatan bermain? Kompany belum memberikan jawabannya.

Kemungkinan sang pelatih tiba-tiba kembali memainkannya dalam beberapa pekan mendatang pun tampak kecil. Hingga awal November, Bayern dijadwalkan menghadapi Arsenal, Freiburg, Dortmund, dan Atletico Madrid. Setelah tanda-tanda krisis kecil muncul lewat hasil imbang melawan Augsburg dan Viking Stavanger, lalu kemenangan telak atas RB Leipzig, Kompany kini juga membutuhkan kemenangan meyakinkan atas Arsenal di Liga Champions. Mengistirahatkan para bintang? Tampaknya tidak.

IMAGO

Terlepas dari kisah indah kebangkitannya yang pesat, belum ada kepastian apakah pemain remaja itu sudah bisa memberikan kontribusi nyata di lapangan bagi Bayern. Ketika ia dua kali dipercaya tampil sejak awal pada penghujung musim lalu, Bayern tertinggal 0-3 dari Mainz saat jeda dan 1-2 dalam laga kandang melawan tim juru kunci Heidenheim saat turun minum.

"Ujian terberat yang mungkin dihadapi pemain muda," kata Kompany mengenai Ndiaye seusai laga melawan Mainz. Sang pelatih tidak mengatakan bahwa ia gagal melewati ujian itu, tetapi perkembangan menit bermainnya musim ini jelas mengarah pada kesimpulan tersebut.

Bagaimana kelanjutan karier Bara Sapoko Ndiaye?

Untuk berkembang, Ndiaye membutuhkan menit bermain di level tinggi, sesuatu yang saat ini tidak ia dapatkan di Bayern. Karena itu, peminjaman pada musim dingin menjadi opsi yang bisa dan perlu dipertimbangkan para petinggi klub.

Pertanyaannya hanya apakah ada klub Bundesliga lain yang berminat, atau Ndiaye harus mengambil satu langkah mundur dalam perkembangannya agar bisa maju dalam jangka panjang. Bagaimanapun, mimpi bermain "di level tertinggi" adalah satu-satunya mimpi yang belum ia wujudkan pada usia 18 tahun.