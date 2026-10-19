Tak ada yang agaknya lebih tahu daripada Bara Sapoko Ndiaye tentang betapa cepatnya keadaan bisa berubah dalam sepakbola. Pemain berusia 18 tahun itu datang ke FC Bayern Munich nyaris tanpa dikenal, lalu meyakinkan para petinggi klub hingga mendapat kontrak permanen. Namun, perkembangannya kini tersendat karena ia tak lagi mendapat kesempatan menunjukkan kemampuannya.

Cerminan situasinya saat ini terlihat pada akhir pekan lalu. Sacha Boey, yang semula hendak disisihkan, masuk pada menit ke-77 dalam kemenangan telak 6-1 atas RB Leipzig dan mencatatkan 13 menit bermain dalam penampilan pertamanya musim ini. Sementara itu, pemain asal Senegal tersebut bahkan tidak masuk skuad.

Pada 3 Januari tahun ini, FCB mengejutkan banyak pihak lewat pengumuman resmi bahwa mereka meminjam pemain muda itu dari Gambinos Stars Africa di Gambia. Awalnya, tak banyak yang diharapkan dari sang gelandang. Pasalnya, sesuai peraturan, ia hanya boleh bermain untuk tim utama asuhan Vincent Kompany, bukan mencari pengalaman bersama tim junior ataupun tim kedua Bayern di Regionalliga.

Menurut sebuah laporan, Kompany pula yang mendorong perekrutan Ndiaye setelah terkesan melihatnya dalam laga uji coba FCB melawan Grasshoppers. Secara mengejutkan, pelatih asal Belgia itu memberinya debut Bundesliga pada April dan empat kesempatan tampil hingga akhir musim.

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"Saya ingin bermain di level tertinggi dan suatu hari juga membela Senegal," kata Ndiaye kepada majalah Bayern pada awal Mei, merujuk pada keinginannya tampil untuk tim nasional negaranya. Sekali lagi, semuanya terjadi begitu cepat: Hanya empat pekan kemudian, ia menjalani debut dalam laga uji coba melawan Amerika Serikat. Setelah itu, ia secara mengejutkan juga dipanggil ke skuad Piala Dunia dan bahkan tampil dalam laga fase gugur melawan Belgia di turnamen yang berlangsung di Amerika Utara. Rangkaian itu nyaris terasa sensasional.

Kontrak ini menjadi ganjaran FC Bayern untuk Bara Sapoko Ndiaye

"Perjalanan karier Bara Ndiaye benar-benar luar biasa. Kami semua terkejut sekaligus terkesan melihat betapa cepat semuanya terjadi baginya," kata Jochen Sauer, direktur pengembangan FC Bayern, kepada SPOX pada Oktober. Karena itu, pada jeda musim panas, klub asal Munich tersebut memberinya kontrak hingga 2031 dan membayar biaya transfer yang kabarnya berkisar antara tiga hingga empat juta euro.

Namun, Bara Sapoko Ndiaye kini juga merasakan betapa cepatnya laju itu bisa terhenti. Catatan sementara yang menyedihkan pada musim ini: tiga menit bermain dalam laga piala di Osnabrück, ketika pertandingan praktis sudah tuntas dengan skor 4-1. Ia juga sudah dua kali tidak masuk skuad pilihan Kompany untuk pertandingan. Mengapa talenta besar ini kini begitu jauh dari kesempatan bermain? Kompany belum memberikan jawabannya.

Kecil pula kemungkinan sang pelatih tiba-tiba kembali memainkannya dalam beberapa pekan mendatang, mengingat FCB akan menghadapi Arsenal, Freiburg, Dortmund, dan Atletico Madrid hingga awal November. Setelah tanda-tanda krisis kecil muncul lewat hasil imbang melawan Augsburg dan Viking Stavanger, lalu disusul kemenangan telak atas RB, Kompany kini juga membutuhkan hasil meyakinkan di Liga Champions melawan Arsenal. Memberi para bintang kesempatan untuk mengendur? Tampaknya tidak.

IMAGO

Terlepas dari kisah indah tentang peningkatan kariernya yang pesat, belum dapat dipastikan apakah remaja itu sudah bisa memberi kontribusi nyata di lapangan bagi FC Bayern. Ketika ia dua kali mendapat kesempatan menjadi starter pada akhir musim lalu, Bayern tertinggal 0-3 saat jeda di Mainz dan 1-2 saat turun minum dalam laga kandang melawan Heidenheim, tim juru kunci klasemen.

"Ujian terberat yang mungkin dihadapi seorang pemain muda," kata Kompany mengenai Ndiaye setelah laga melawan Mainz. Sang pelatih tidak mengatakan bahwa ia gagal melewati ujian tersebut, tetapi perkembangan menit bermainnya musim ini jelas mengarah pada kesimpulan itu.

Bagaimana kelanjutan karier Bara Sapoko Ndiaye?

Untuk berkembang, Ndiaye membutuhkan menit bermain di level tinggi, sesuatu yang saat ini tidak ia dapatkan di FC Bayern. Karena itu, peminjaman pada musim dingin menjadi opsi yang bisa dan perlu dipertimbangkan para petinggi klub.

Pertanyaannya, apakah klub Bundesliga lain akan merekrutnya, atau Ndiaye harus mengambil satu langkah mundur dalam perkembangannya agar bisa maju dalam jangka panjang. Lagi pula, mimpi bermain "di level tertinggi" adalah satu-satunya yang belum ia wujudkan pada usia 18 tahun.