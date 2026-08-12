Kematian legenda Argentina, Diego Armando Maradona, pada 2020 masih menimbulkan kontroversi besar, seiring dengan berbagai kejutan yang terungkap dari waktu ke waktu.

Sebuah kesaksian baru memunculkan pertanyaan seputar perawatan medis yang diberikan kepada Maradona sebelum kematiannya. Berdasarkan laporan saluran RMC Sport, ahli forensik Carlos Cassinelli memberikan kesaksiannya di hadapan pengadilan dengan mengatakan bahwa sejumlah tanda peringatan tampak jelas pada hari-hari yang mendahului kematian mantan bintang Argentina itu pada 25 November 2020.

Ia secara spesifik menyebutkan pembengkakan pada kaki dan jari, kesulitan bernapas, mendengkur, serta tanda-tanda tekanan darah tinggi dan detak jantung yang cepat.

Menurutnya, tidak ada seorang pun yang berupaya menentukan penyebab dari gejala-gejala ini meskipun risiko yang ditimbulkannya.

Dokter yang turut serta dalam autopsi jenazah Maradona dan bekerja di komisi medis yang dibentuk pengadilan pada tahun 2021 itu menambahkan: "Tanda-tanda ini semestinya bisa diwaspadai."

Carlos Cassinelli meyakini bahwa kesehatan mantan pemain tersebut memburuk secara bertahap selama sedikitnya sepuluh hari setelah keluar dari rumah sakit.

Ia juga menyebutkan bahwa komisi medis memperkirakan durasi penderitaannya sekitar 12 jam, meskipun perkiraan ini masih menjadi perdebatan dalam persidangan.

Tujuh orang yang bekerja di bidang perawatan kesehatan diadili atas peran mereka dalam merawat Maradona, yang meninggal dunia pada usia enam puluh tahun akibat serangan jantung dan pernapasan yang terkait dengan edema paru.

Para terdakwa membantah segala bentuk tanggung jawab dan menghadapi ancaman hukuman hingga 25 tahun penjara. Persidangan yang dimulai empat bulan lalu di San Isidro ini diperkirakan akan berlanjut hingga setelah bulan Agustus.