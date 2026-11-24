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Tanda-tanda perbedaan pandangan taktik mulai muncul di Real Madrid. Keinginan Arda Guler untuk menentukan posisinya di lapangan berbenturan dengan visi Jose Mourinho, yang ingin memanfaatkan kemampuan pemain muda Turki itu dalam berbagai peran, meski harus menjauhkannya dari area yang ia sukai. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang masa depan perannya dalam rencana pelatih asal Portugal tersebut.

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Menurut laman Foot MercatoFoot Mercato, Guler secara langsung menyampaikan kepada Mourinho bahwa ia tidak nyaman bermain di posisi lini tengah yang lebih dalam. Sang pelatih sesekali memainkannya dalam peran yang memberinya tanggung jawab lebih besar dalam membangun serangan dan membantu pertahanan, serupa dengan peran yang dijalankan Bernardo Silva atau Eduardo Camavinga, meski sang pemain lebih suka bergerak di area yang lebih ke depan.

Perbedaan pandangan ini muncul ketika Guler sedang menjalani periode yang apik bersama El Real. Dalam beberapa pekan terakhir, ia berhasil memperkuat posisinya di skuad dan berada di depan Brahim Diaz dan Endrick dalam urutan opsi yang tersedia, meski masih berada di belakang nama-nama inti yang tak tergantikan seperti Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Perkembangan ini mencerminkan kepercayaan Mourinho terhadap potensi sang pemain, tetapi juga menghadapkannya pada tantangan untuk beradaptasi dengan tuntutan sang pelatih.

Pemain internasional Turki itu lebih suka bermain di sisi kanan, tempat ia dapat memanfaatkan kaki kirinya untuk menusuk ke tengah lapangan, mengatur tempo serangan, dan menciptakan peluang, alih-alih menjauh dari area serang dan disibukkan dengan tugas bertahan yang menuntutnya melakukan tekanan dan merebut bola.

Peran tersebut memberi Guler ruang lebih luas untuk menunjukkan kemampuan tekniknya dan bergerak di antara lini sesuai dengan kemampuannya dalam mengatur permainan serta mengancam gawang lawan secara langsung.

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Namun, Mourinho tampaknya tidak siap membatasi sang pemain di satu posisi saja. Ia memandang kemampuan Guler bermain di berbagai posisi sebagai keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan tim, terutama karena ia perlu membagi peran antara para pemain menyerang dan gelandang.

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Pelatih asal Portugal itu menilai kemampuan Guler menjalankan berbagai tugas memberinya opsi tambahan dalam skuad dan membantunya menghadapi tuntutan pertandingan yang berbeda-beda.

Hal itu terlihat jelas pada menit-menit akhir laga melawan Celta Vigo, ketika Guler bermain di posisi lini tengah yang lebih dalam di samping Bellingham, dalam susunan pemain yang berkarakter sangat menyerang.

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Meski peran tersebut berbeda dari posisi favorit sang pemain, pilihan itu terbukti efektif di lapangan dan memberi Mourinho contoh nyata tentang bagaimana pemain Turki itu dapat dimanfaatkan di luar sisi kanan.