Edisi kali ini menyuguhkan salah satu duet terkuat dalam sejarah Piala Dunia, yaitu kolaborasi luar biasa antara Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé di tim nasional Prancis.

Keduanya berhasil membawa Prancis melaju ke babak semifinal untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 pada Kamis kemarin, di mana Mbappé membuka skor pada menit ke-60 dan disusul oleh Dembélé hanya enam menit kemudian.

Jaringan statistik sepak bola “Opta” menyebutkan bahwa Prancis adalah tim pertama yang memiliki dua pemain yang mencetak 5 gol atau lebih dalam satu edisi Piala Dunia, sejak hal serupa dilakukan oleh Ronaldo Nazário “The Phenomenon” dan Rivaldo bersama timnas Brasil pada tahun 2002.

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Prestasi ini menjadi kabar gembira bagi timnas Prancis dalam upayanya merebut kembali gelar Piala Dunia, di mana saat itu “Seleção” berhasil menjuarai turnamen tersebut dengan mengalahkan Jerman.

Ronaldo mencetak 8 gol di edisi tersebut dan dinobatkan sebagai top skor turnamen, sementara Rivaldo mencetak 5 gol lainnya, di mana keduanya berhasil membentuk kemitraan yang tak terlupakan.

Mbappé dan Dembélé berhasil mengulangi prestasi tersebut, di mana yang pertama mencetak 8 gol dan memuncaki daftar pencetak gol terbanyak edisi saat ini bersama dengan pemain Argentina, Lionel Messi, sedangkan yang kedua mencetak 5 gol.

Keduanya berpotensi memecahkan rekor bersejarah yang dipegang oleh “The Phenomenon” dan Rivaldo, karena mereka akan menghadapi pemenang antara Spanyol dan Belgia di semifinal, dengan kemungkinan memainkan satu pertandingan tambahan jika lolos ke final.