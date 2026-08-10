"Ada yang butuh cuti panjang", sindir "The Special One" saat ditanya soal jeda sukarela dari profesi pelatih, dan dengan itu secara tidak langsung membedakan dirinya dari Guardiola. Sekali mulai, Mourinho melanjutkan: "Bagi saya, cuti panjang adalah tanda kelemahan, sesuatu yang saya benci. Saya benci kata itu. Jadi, jangan bicara lagi dengan saya soal itu."

Guardiola pernah mengambil jeda selama setahun setelah kepergiannya dari Barcelona pada 2012. Saat ini, pelatih asal Katalan itu sedang mengambil waktu istirahat setelah sepuluh tahun di kursi pelatih Manchester City. Keterlibatan sebagai pelatih tim nasional Italia baru-baru ini batal.

Sementara itu, Mourinho menegaskan bahwa ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa sepak bola. Dunianya adalah "stadion dengan 50.000 atau 90.000 penggemar". Ia ingin tetap bekerja sebagai pelatih setidaknya sepuluh tahun lagi - mungkin bahkan hingga usia 70-an. "Saya ingin memenangkan lebih banyak gelar," tegas pria 63 tahun itu. Ia baru akan menemukan ketenangan, "ketika dia di atas sana memutuskan bahwa saya harus datang", tambahnya sembari menunjuk secara simbolis ke langit.

Jose Mourinho vs. Pep Guardiola: Dari kolega menjadi rival

Dengan Guardiola, pemenang Liga Champions dua kali itu menyimpan perseteruan pribadi yang sengit. Dari rekan kerja di Barcelona pada akhir 1990-an, keduanya setidaknya sejak masa jabatan pertama Mourinho di Real Madrid (2010 hingga 2013) berubah menjadi rival jangka panjang: Guardiola pada saat yang sama melatih Blaugrana dan terlibat dalam duel-duel panas melawan pelatih asal Portugal itu dalam banyak El Clasico. Sementara masa depan pria Spanyol itu saat ini belum jelas, Los Blancos pada Juni mengumumkan kembalinya Mourinho ke Madrid.