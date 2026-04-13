Tanda baik bagi Los Blancos di Jerman... Real Madrid mendapat kabar gembira menjelang laga di Munich

Real Madrid menanti laga penentu pada Rabu malam mendatang di Allianz Arena; saat mereka bertandang ke markas Bayern Munich dalam leg kedua perempat final Liga Champions, sebuah pertandingan yang akan menentukan nasib tim Eropa ini setelah kekalahan di leg pertama di kandang sendiri.

Klub dengan gelar juara kontinental terbanyak ini memasuki pertandingan di bawah tekanan untuk mewujudkan "remontada" di kandang lawan guna melanjutkan perjalanan menuju gelar juara, di tengah fokus besar pada detail-detail, terutama aspek wasit; untuk menghindari keputusan apa pun yang dapat memengaruhi jalannya pertandingan.

Dalam konteks ini, Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) mengumumkan penunjukan wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, untuk memimpin pertandingan ini, yang menjadi penampilan kelimanya bersama Real Madrid di Liga Champions.

Baca juga: Langkah "tidak biasa"... Flick umumkan skuad Barcelona untuk laga melawan Madrid



Vincic sebelumnya telah memimpin 4 pertandingan tim "Los Blancos" di kompetisi ini, di mana Real Madrid meraih kemenangan dalam tiga kesempatan.

Nama wasit asal Slovenia ini memiliki makna khusus bagi para penggemar "Los Blancos", karena ia hadir dalam final Liga Champions 2024 di mana Real Madrid dinobatkan sebagai juara setelah mengalahkan Borussia Dortmund.

Dia juga baru-baru ini memimpin pertandingan di mana Paris Saint-Germain mengalahkan Chelsea di babak perempat final turnamen tersebut.

Semua mata kini tertuju ke Allianz Arena pada malam yang mungkin akan menentukan nasib musim Eropa Real Madrid, dalam ujian berat melawan Bayern Munich di kandang lawan, dengan harapan Madrid agar pertandingan ini berjalan tanpa kontroversi wasit dan ditentukan di lapangan.

Baca juga: Kebingungan di Madrid.. Arbeloa "menyembunyikan" keputusannya menjelang laga di Munich

