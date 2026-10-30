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Pelatih sementara Bayern Munich, Aaron Danks, memuji soliditas pertahanan Borussia Dortmund menjelang pertemuan kedua tim di Allianz Arena pada Sabtu. Danks juga memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran Joshua Kimmich dan yakin gelandang remaja Lennart Karl mampu menghadapi tekanan.

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Bayern bersiap membongkar pertahanan Dortmund yang sulit ditembus

Bayern Munich menghadapi ujian taktik berat melawan Borussia Dortmund asuhan Niko Kovac, yang datang ke Allianz Arena dengan salah satu pertahanan paling sulit ditembus di liga. Kedua tim memasuki pekan kedelapan dengan sama-sama mengoleksi 17 poin di puncak klasemen Bundesliga.

Pelatih bersama Aaron Danks menyoroti rapatnya pertahanan Dortmund sebagai tantangan utama bagi lini depannya.

Bayern bertekad menembus pertahanan rivalnya setelah mencetak 16 gol dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Danks menghormati catatan pertahanan BVB dan menyinggung pengalamannya di Inggris

Saat membahas susunan pertahanan Dortmund, Danks membandingkannya dengan ujian melawan tim-tim Eropa, sembari menyebut bahwa ia mengenal beberapa penyerang tim tamu. “Mereka sangat bagus dalam bertahan. Mereka kebobolan sangat sedikit gol,” ujar Danks.

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“Kami sering menghadapi lawan yang bermain dengan susunan seperti itu, seperti saat melawan Arsenal. Mereka juga belum kebobolan di Champions League sebelum datang ke sini.”

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“Namun, Dortmund juga punya penyerang-penyerang bagus. Saya mengenal beberapa dari mereka sejak saya berada di Inggris. Kami harus siap menghadapi setiap fase pertandingan,” tegas Danks.

Danks dukung pemain muda Karl dan beri kabar terbaru soal Kimmich

Danks memberikan dukungan penuh kepada gelandang muda Lennart Karl sekaligus menyampaikan perkembangan kondisi kebugaran para pemain senior. “Apa yang dialami Lenny sepenuhnya normal. Pada usianya, kondisinya seperti roller coaster, ada naik dan turunnya,” jelas Danks. “Kami mendukungnya sepenuhnya... Dia tampil sangat baik dalam dua pertandingan terakhir.”

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Mengenai kondisi tim, Danks menambahkan: “Pertandingan ini terlalu cepat bagi Manuel Neuer... Jo Kimmich sudah menjalani dua sesi latihan individu dan akan berlatih bersama tim hari ini. Setelah itu, kami akan melihat kondisinya.”

Max Eberl menambahkan bahwa Kimmich akan mengambil keputusan akhir bersama staf medis mengenai apakah ia akan masuk skuad.

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Klassiker penting menanti di Allianz Arena

Danks meyakinkan para pendukung bahwa skuadnya sepenuhnya siap menghadapi sorotan dunia pada Sabtu malam.

Dengan kedua tim memiliki poin yang sama, kemenangan akan memberi salah satu pihak keunggulan berharga dalam persaingan gelar.

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Menjelang sepak mula, Bayern memusatkan seluruh perhatian pada penerapan taktik.